Promotores del paro le pidieron al gobierno que se siente a negociar y no a dialogar

Por su parte, Diego Molano, vocero del presidente Duque, dice que sí se les ha escuchado y se ha avanzado.

Los promotores del comité del paro le piden voluntad al Gobierno nacional, para llegar a un punto de acuerdo frente a las 104 reclamaciones que desde diciembre pasado quedaron sobre la mesa.

“Hemos insistido en que el Gobierno nacional debe dejar de tener los oídos sordos ante las distintas problemáticas y exigencias que hemos planteado las organizaciones que estamos en el Comité Nacional de Paro. Ellos han llamado a un diálogo nacional pero nosotros no queremos conversar con el gobierno, queremos negociar los puntos que le hemos planteado y las preocupaciones que hemos manifestado”, explicó José Gregorio Cárdenas, líder estudiantil de la Universidad Pedagógica.

Los reclamos son los mismos que motivaron la primera jornada de protestas el pasado 21 de noviembre y abordan temas como el de recursos para la educación, la reforma pensional, la reforma laboral, la crisis en la salud, el asesinato sistemático a líderes sociales, políticas de seguridad y la paz, entre muchos otros.

Por su parte, el gobierno no da su brazo a torcer y asegura que se ha conversado y avanzado. Aunque el comité del paro habla de incumplimientos, el vocero del presidente, Diego Molano, insiste en que sí se les ha escuchado.

