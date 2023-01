Jefe negociador del Gobierno "celebra decisión del ELN de examinar términos" para cese al fuego

A través de una carta, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se pronunció sobre el cese al fuego bilateral con cinco grupos armados ilegales que anunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al finalizar el 2022.

“La intención del presidente Gustavo Petro al declarar un cese bilateral del fuego es la de abreviar los tiempos de negociación armada y estimular al máximo los espacios de negociación política”, aseguró Otty Patiño en el texto.

Indicó que en su calidad de jefe negociador del Gobierno con el ELN le corresponde interpretar ese llamado de cese al fuego “como una orden del presidente para que cese la matazón y pueda escucharse la voz silenciada de las comunidades” que además del “abandono, el hambre y la miseria, se ha visto obligada a discurrir por el camión de ilegalidades y del odio”.

“Esta propuesta de cese al fuego es el primer paso para un nuevo entendimiento y un nuevo futuro”, anotó, al celebrar que la decisión del ELN de “examinar los términos que hagan posible un acuerdo de cese al fuego en el próximo ciclo de diálogos”.

No obstante, el ELN indicó este martes, 3 de enero de 2023, que no se suma al cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro, ya que "aún no existe ningún acuerdo en esa materia" y no acepta "como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno".

Finalmente, dijo que tiene la seguridad de que “la fuerza pública estará a la altura del mandato constitucional” y “que su razón de ser es la defensa de las comunidades y la protección de quienes se acojan a este clamor de cese al fuego”.