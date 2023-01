Propuesta de Daniel Quintero de una Constituyente no cayó bien entre mandatarios electos

Al respecto, el procurador general, Fernando Carrillo, dijo que una reforma a la Constitución sería un gran retroceso.

El alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle, hizo una propuesta al presidente Iván Duque, luego de la reunión con alcaldes y gobernadores electos:

“Colombia necesita renacer, una Asamblea Nacional Constituyente es el camino”, sugirió.

El mandatario incluso dijo que podía ser selectiva para algunos temas.

La idea no le cayó muy bien al procurador general quien dialogó en exclusiva con Noticias Caracol.

“Cualquier reforma a esta Constitución sería un gran retroceso, nosotros tenemos que avanzar es en la consolidación de los derechos y los principios consagrados en la Constitución”, dijo el procurador general Fernando Carrillo.

Para los mandatarios locales, que asumirán sus el 1 de enero, la sugerencia no fue bien recibida:

“La verdad no he visto a nadie en la calle pidiendo Constituyente, he visto a los jóvenes pidiendo educación, a la gente pidiendo empleo”, manifestó Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá.

“La verdad no estoy de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente en esta coyuntura, estoy de acuerdo con un gran diálogo nacional”, señaló el gobernador electo del Magdalena, Carlos Caicedo.

“Me da susto porque todavía no hemos desarrollado bien la constitución del 91 para meternos en otro experimento de una nueva Constitución”, comentó Jorge Iván Ospina, alcalde electo de Cali.

La vicepresidenta de la República también dio sus razones para rechazar la iniciativa:

"Aquí nadie puede estar pensando en abrir una caja de pandora que nos lleve este país a la incertidumbre, es que Colombia es un país que tiene instituciones, un sistema económico, un Estado de Derecho que está funcionando con dificultades en unas áreas, pero que está funcionando. Abrir una caja de pandora me parece que es una total equivocación, el presidente así lo ha dicho", dijo Martha Lucía Ramírez.

Para la gran mayoría esta propuesta tiene más inconvenientes que aciertos.