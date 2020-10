Propuesta de “revocatoria del presidente es útil para campaña, pero peligrosa”: Angélica Lozano

Este jueves, el senador Roy Barreras anunció en Noticias Caracol que se aleja del Partido de la U y que trabajará para crear una nueva propuesta política de cara a las elecciones de 2022. También, explicó que trabajará en un referendo para la revocatoria del Gobierno.

Lo anterior como respuesta al referendo propuesto por el expresidente Álvaro Uribe que, según Barreras, “busca destruir las instituciones y el acuerdo de paz”.

Congresistas de diversos partidos políticos dieron su opinión:

“Yo saludo que se esté produciendo una reconfiguración política que permita que sectores que han defendido la paz y la democracia, como Roy Barreras, pues entren a construir una gran alianza política que permitirá en el futuro que surja un gobierno que haga realidad la implementación del acuerdo de paz”, dice el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.

“El paso que da el senador Roy Barreras para buscar un movimiento alternativo distinto a la tragedia histórica política que ha vivido Colombia es un paso importante, pero más aún la decisión de buscar un referendo para revocar el mandato del presidente Iván Duque”, agregó por su parte Alexander López, senador del Polo Democrático.

Otra cosa opina Santiago Valencia, senador del Centro Democrático: “Esto sí le hace daño a la democracia, porque estamos cansados de ver políticos que no tienen identidad ideológica ni programática”.

Angélica Lozano, de la Alianza Verde, tampoco apoyó la idea. “No existe la figura de la revocatoria del presidente, es efectista y es útil para hacer campaña, pero es muy peligrosa porque distrae la atención y el debate público en lugar de dedicarnos a buscar soluciones para la crisis del país en algo que no conduce a ningún lado”.

“La renuncia del senador Roy Barreras al Partido de la U tiene la implicación de que ya no podrá actuar en bancada tanto en plenaria como en comisiones, pero por supuesto podrá continuar su trabajo en el Senado de la República”, señaló por su parte José Luis Pérez, senador de Cambio Radical.

“Completamente fuera de lugar una derogatoria al presidente en este momento; creo que lo único bueno que tiene esa iniciativa es la renuncia del senador Roy al Partido de la U”, indicó Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático.

También se mostró en contra Efraín Cepeda, del Partido Conservador: “En estos momentos está fuera de lugar un referendo, y mucho menos contra el presidente Duque que lo ha hecho bien. Si quieren proponerlo, que lo propongan que los derrotaremos. La votación será en favor del presidente Duque de manera formidable y eso renovará su mandato”.

Horas después de la renuncia del senador Roy Barreras al Partido de la U, el senador Armando Benedetti anunció que también abandona las toldas de esta colectividad.

“Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa; entonces en ese partido yo creo que sobro, y por lo tanto me voy tranquilo. Espero que ellos también estén tranquilos y felices de que yo me vaya”, añadió Benedetti.

