Propuesta del presidente de Colpensiones genera incertidumbre y rechazo en el Congreso

Hay polémica en el país por las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien aseguró que ahorros pensionales podrían ser usados para financiar obras de infraestructura como el tren que conectaría a Buenaventura con Barranquilla. Esto en medio de la reforma pensional que plantea presentar el gobierno.



El gobierno de Gustavo Petro ha dicho que esta reforma pensional es una de sus mayores apuestas y que pretende aumentar la cobertura para que ningún colombiano mayor de 65 años quede desprotegido. El proyecto, que será radicado el próximo 15 de marzo según el calendario del Ejecutivo, buscará unificar el sistema. Es decir, que sea mayoritariamente público, dándole un mayor peso a Colpensiones. Desde ya empiezan a conocerse las cargas en el Congreso.

“Si estamos cotizando hasta cuatro salarios mínimos vamos a recibir 21 billones. O sea que no necesitamos para 2025 sacar otra vez 18 billones, sino que esa plata la podemos utilizar para obras, es lo que quiere decir el presidente Petro. Por eso no nos alarmemos que con el dinero que no vamos a gastar en pensiones porque ya lo están cotizando solidariamente quienes ganan hasta 4 salarios mínimos. Nosotros hagamos obras de infraestructura porque es exactamente lo que están haciendo hoy los fondos de pensiones”, señaló el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar.

El presidente Gustavo Petro rectificó las afirmaciones del presidente de Colpensiones asegurando que "no es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana en megaobras".

Sin embargo, para la mayoría de sectores políticos, incluso de la bancada de gobierno, estos mensajes generan incertidumbre.

“Las pensiones no son recursos del gobierno, son los ahorros de los colombianos. Es muy preocupante que sea el mismo presidente de Colpensiones el que salga con estas declaraciones, que pondrían en riesgo el ahorro de más de 18 millones de colombianos”, señaló Juan Pablo Gallo, senador liberal.

Por su parte, el representante conservador Juan Carlos Wills, señaló: “Una total irresponsabilidad por parte del presidente de Colpensiones hacer estas afirmaciones. Lo minimo que debería hacer es estudiarse la Constitución, que en el artículo 48 le prohíbe taxativamente que se utilicen recursos de manera diferente para lo que son destinados en el tema de la seguridad social”.

“La reforma pensional no puede ser un juego de improvisación, no se pueden soltar globos inconexos, tiene que pensarse y grabarse muy bien con cálculos serios a nivel de gobierno”, afirmó la senadora Angélica Lozano, que pertenece a la Alianza Verde.

Desde la misma bancada se pronunció el senador Jota Pe Hernández. “No sé a quién creerle. Si al presidente Petro o a ese mismo Petro que en el 98 denunció a Jaime Dussán ante el Consejo de Estado solicitando su pérdida de investidura por su actuar irregular cuando era director del Fondo Pensional de Maestros y hoy lo nombra como el cuidador de las pensiones de los colombianos”, dijo.

“Desviar el ahorro pensional de los colombianos generará un déficit impagable para el país en el futuro y particularmente desincentiva el ahorro y haría imposible que los colombianos puedan tener una pensión”, opina Miguel Uribe, senador del Centro Democrático.

En todos los casos advierten que es preocupante que el gobierno considere disponer del ahorro pensional en proyectos de dudosa viabilidad, como el mencionado puente elevado que busca conectar Buenaventura con el Atlántico.