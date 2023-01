Propuestas de Hollman Morris a la Alcaldía de Bogotá

El candidato a la Alcaldía de Bogotá habló sobre sus propuestas en movilidad, seguridad y medio ambiente. Criticó a quienes respaldan el metro elevado.

Propuestas en seguridad

El que está robando el celular, alias ‘el Bizco’, el que se roba la bicicleta, todo está relacionado a una cadena de ilícitos que tienen que ver, la mayoría de ellos, con el consumo de drogas y con el narcotráfico. El Clan del Golfo metiéndose en la ciudad de Bogotá, organizando casas de pique, se quiere robar a nuestros jóvenes. Lamentablemente nuestros jóvenes un día son víctimas y otro son victimarios.

El primer anuncio es persecución total al Clan del Golfo. La Policía, en tres meses de mi gobierno, me tiene que dar el organigrama, el nombre de las cabezas y dónde están los capos del gran narcotráfico en la ciudad de Bogotá.

Urgentemente necesitamos poner 10 casas de justicia en otras 10 localidades de Bogotá. Consiste en que puedan ir a poner la denuncia penal ante la Fiscalía. Llevar la justicia al alcance de los ciudadanos.

Nosotros creemos en una seguridad humana, eso tiene que ver con una Policía a la que le respetemos y le generemos bienestar. Pero tampoco los quiero ver persiguiendo a vendedores de empanadas.

No creemos que el tema de consumo de sustancias en los parques o dentro de las casas se combata con un tema policial o de represión.

Si usted expulsa a los consumidores de drogas de los parques, hace que se crezcan y se fortalezcan las ollas, esas que vamos a desintegrar en Bogotá. Proponemos diálogo, educación y concertación. Volvemos a los CAMAD.

El alcohol es la droga más problemática, tenemos que diagnosticar bien los problemas de Bogotá.

En Transmilenio, cámaras en todas las estaciones, bueno en las casetas porque eso no son estaciones. Cámaras de alta tecnología y conectadas a la fibra óptica. Carreta el que le diga solamente cámaras porque usted necesita almacenar toda esa información en un centro de almacenamiento de video computarizado que actualmente no tiene en Bogotá.

Propuestas en movilidad

Soy el único candidato que propone el mejor metro para la ciudad de Bogotá. El metro más avanzado es el subterráneo. Puedo jurar que, siendo alcalde, en el primer semestre estructuro la licitación, segundo semestre entrego la licitación.

El metro subterráneo es más barato y es más largo que el metro elevado.

El metro de México está hecho en una laguna, la humanidad lo superó (los retos estructurales). Acá nos quieren meter el cuento de que el metro subterráneo no se puede. Pensemos en grande, sí se puede.

Se necesita una movilidad multimodal, vías férreas, esto es impostergable. No invertiremos un solo peso en hacer una troncal de Transmilenio . Haremos Trenes, tranvías, regiotram.

. Haremos Trenes, tranvías, regiotram. Al no hacer más troncales de Transmilenio, nos vamos ahorrar millones de pesos. Vamos a cambiar las troncales por tranvías y acorde a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

La regulación de las plataformas (Uber, Beat, etc.) depende del Ministerio de Transporte, no depende del alcalde de la ciudad de Bogotá. Lo que sí quiero decir es que tengo el mayor respeto por los taxistas porque ellos están cumpliendo la ley. Le pediría al gobierno la regulación del tema.

Otras propuestas de Hollman Morris

No les vamos a mandar el Esmad a los vendedores informales. Cumplo la sentencia de la Corte Constitucional que los declara como población vulnerable.

Uno escucha a Miguel Uribe diciendo que les van a dar cosas (a los vendedores ambulantes), pero durante dos años de gobierno les mandó la Policía.

Grandes sociedades en el mundo no son las que tienen grandes superficies, son las que resuelven dos temas prioritarios: salud y educación.

Lo más grave que ha pasado en educación durante la administración de Enrique Peñalosa es el cierre de jardines infantiles.

Estamos proponiendo 250.000 cupos universitarios en los cuatro años de mi mandato, un promedio de 50.000 por año, y la Universidad Distrital gratuita. El presupuesto de Bogotá permite garantizar la gratuidad. Vamos a convertirla en la mejor universidad de Colombia.

Ya estamos explorando con la Universidad Distrital que, en algunos colegios, en grado 10 y 11, estos empiecen a hacer parte de la carrera universitaria.

Primero y por delante está el respeto a los derechos a los humanos, a las víctimas y a los refugiados venezolanos. Somos la política del amor.

Aquí también a las víctimas les decimos venimos a ofrecer el corazón, en el centro de la Bogotá de libertades que queremos, las víctimas. Peñalosa les quitó las casas refugio a nuestros indígenas, les quitó subsidios. Eso en mi administración no va a pasar. Queremos empoderar a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Denuncia violencia intrafamiliar Hollman Morris

Es incoherente no aceptar el debido proceso, no aceptar ni creer en la presunción de inocencia. Esto me ha afectado políticamente, pero eso es lo de menos, esto ha afectado a mis hijos .

. Soy inocente. Yo me puedo defender, puedo salir a mostrar pruebas, pero en eso me llevó por delante la imagen de la mamá de mis hijos, imagen que voy a preservar porque no quiero que mis hijos, el día de mañana, me señalen y me digan ‘papá por qué le dijiste eso a mí mamá’. Me podrá llover todo el palo del mundo, pero el mensaje para la sociedad: en Colombia y en Bogotá tenemos que aprender a divorciarnos.

Lo más sano para la sociedad es no volver a la inquisición, al estado de opinión, a decir aquí se condena a la gente por lo que pienso. Mi vida ha sido pública. Mira cómo, con Gustavo Petro, pusimos en primer lugar la política de respeto y empoderamiento de la mujer.

Hollman Morris les dice a los bogotanos por qué votar por él

¿Quién dijo que todo está perdido? Nosotros venimos a ofrecer el corazón. ¿Quién dijo que no podíamos tener el mejor metro, como no lo merecemos? ¿Quién dijo que no podíamos tener una universidad gratuita y de calidad que permita asegurar 250.000 cupos a nuestros jóvenes? ¿Quién dijo que no podíamos perseguir las grandes bandas del narcotráfico que están haciendo daño en la ciudad de Bogotá? ¿Quién dijo que no podíamos convertir la reserva Thomas Van Der Hammen en el bosque urbano más grande de América Latina? Con Hollman Morris vamos a ofrecer el corazón. Quiero ser su alcalde.