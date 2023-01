Propuestas de Miguel Uribe a la Alcaldía de Bogotá

El candidato a la Alcaldía de Bogotá habló sobre sus propuestas en movilidad, seguridad y medio ambiente. Criticó a Carlos Fernando Galán, así como a Claudia López, por “ser peñalosistas hasta que les convino”.

Propuestas en seguridad

“Es mi prioridad, seré implacable con los criminales porque soy consciente de que es el problema que más nos afecta. No podemos ser permisivos, tenemos que destinar todos los recursos que tenemos”.

“ Vamos a traer 3.000 nuevos policías , vamos a hacer una nueva cárcel, los criminales tienen que estar en la cárcel y no en la casa. Vamos a trabajar con la Fiscalía para que no se negocien sentencias”.

"Soy el candidato a la Alcaldía de Bogotá que ha dicho 'no a la droga en el espacio público'. Somos conscientes del daño que genera. Harto nos costó tener nuevos parques, hay más de 1.400 intervenidos; estos tienen que ser para las familias, no para los jíbaros".

“Bogotá va a tener el primer equipo de ciclismo profesional, vamos a promover la universidad del deporte, esa es la mejor manera para alejar a los jóvenes de la droga”.

“En carne propia viví el asesinato de un miembro de mi familia. En toda mi vida pública me he caracterizado por trabajar en pro de los derechos de las mujeres, combatimos todos los delitos feminizados. Por supuesto que caiga todo el peso de la ley a violadores, abusadores y maltratadores de niños y mujeres. Como meta tenemos erradicar el abuso en Bogotá”.

“Frente a lo de Rosa Elvira Cely, existe un sector que desinforma. A mí se me acusa de haberla culpado de lo que le pasó; la Procuraduría revisó todas las declaraciones y dejó claro que nunca he tenido un pronunciamiento en contra de Rosa Elvira”.

“Hay que combatir las mafias que instrumentalizan a los habitantes de la calle. A través de la droga los manipulan. A los habitantes de calle, todo nuestro servicio y toda nuestra solidaridad”.

Propuestas en movilidad

“Necesitamos terminar el plan original de Transmilenio, tenemos que ampliar los accesos a la ciudad. Me comprometo a traer buses solo de tecnología limpia”.

“Llevamos 20 años esperando una intervención por la Séptima y por discusiones politiqueras no se ha hecho nada. Se debe ampliar de la 180 a la 200. Hay que intervenirla por completo en su espacio público, necesitamos carriles exclusivos”.

“Transmilenio no dañó la Caracas, era peor antes de Transmilenio que después”.

“La Séptima, por ser un corredor emblemático, no quiere decir que sea intocable. Va a tener más y mejor espacio, 20% más de árboles, vamos a intervenir los cuellos de botella. Este corredor necesita una intervención”.

“Hoy el metro está en riesgo, hay un sector político que quiere llegar a destruirlo. Me encargaré de entregarles la primera línea a los bogotanos”.

“La regulación de las plataformas digitales es del Gobierno Nacional. Desde el Distrito lo que pretendemos es defender la legalidad. No la vamos a jugar con los taxis a buscar alternativas tecnológicas”.

“No estoy de acuerdo con el pico y placa para motos porque son un transporte que beneficia a muchísima gente”.

“Vamos a ponerle una cámara corporal a todos los policías en Bogotá, eso lo que implica es que vamos a tener conocimiento de lo que pasa y, de esa manera, evitamos corrupción o cualquier tipo de abuso”.

Propuestas en medio ambiente

“Estamos proponiendo sembrar un millón de árboles. El árbol que haya que cortar será precisamente porque pone en peligro a los ciudadanos”.

“Vamos a dar incentivos para que (vehículos contaminantes) cambien esta generación de energía y tengan mayores alternativas disponibles”.

“Lo que propongo es que las comunidades dolientes del humedal tengan participación en la toma de decisiones. De esa manera podemos decidir qué vamos a hacer con los humedales, pero mi prioridad va a ser protegerlos ”.

”. “Tenemos la política de acabar el plástico de un solo uso. No la vamos a jugar porque sea la primera ciudad que los prohíba. No la vamos a jugar por el reciclaje en serio, con más y mejores contenedores”.

Otras propuestas de Miguel Uribe

“Es necesario que no lleguemos a poner freno de mano a los proyectos”.

“Claudia López y Carlos Fernando Galán fueron ‘peñalosistas’ hasta que les convino. Yo lo que defiendo son 2.500 obras que se están haciendo y tenemos que terminar. Construir sobre lo construido”.

“Hollman Morris me parece que es un candidato que ha optado por plantear cosas insensatas. Todo lo reduce a una discusión sobre el metro”.

“Frente a Carlos Fernando Galán nunca he cerrado la puerta a una alianza, pero él está empeñado en repetir la historia, llegó el momento en que convoquemos a la unidad, que es lo que he venido haciendo”.

“La independencia no se predica de estar solo. Ser independiente es no negociar convicciones, es tener la capacidad de unir sin componendas politiqueras. Aquí tenemos que unirnos para sacar adelante la ciudad”.

“Al igual que yo, somos muchos los que nos queremos resignar a esperar soluciones, no nos lamentamos por lo que falta, queremos construir lo que viene. Bogotá no puede volver a empezar, no podemos permitir que lleguen a improvisar, no podemos permitir que lleguen a poner freno de mano o peor aún que sea borrón y cuenta nueva. Hay que terminar las obras que se comenzaron y hacer muchas más, las conozco, trabajé en ellas, impulsé los proyectos actuales. También soy consciente de que hay cosas por mejorar, que quedan cosas pendientes. Conozco los desafíos, hemos tenido que asumir el costo de arreglar los errores del pasado. Con esa experiencia, con la capacidad, conociendo Bogotá y conociendo la administración pública y con un desempeño transparente probado no la vamos a jugar para sacar adelante a Bogotá”.