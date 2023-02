Próxima plenaria del Congreso sería en marzo porque “no están radicadas las reformas”: Roy Barreras

Luego de que una protesta de profesores a las afueras del Congreso de Colombia llevara a la suspensión de plenarias del Senado y Cámara, el presidente del Legislativo, Roy Barreras , aseguró en la tarde de este martes, 7 de febrero de 2023, que la próxima sesión ya sería en marzo.

Esto obedece, de acuerdo con el presidente del Senado, a que el Gobierno aún no presenta las reformas para que sean debatidas en el Congreso de la República.

“Vamos a levantar la sesión, por Secretaría les avisaremos, y si los necesitamos antes de marzo, maravilloso, pero como no están las reformas sociales radicadas, dependerá de que el Gobierno las radique”, afirmó Roy Barreras en el Congreso de la República.

Publicidad

En ese sentido, el presidente del Senado consideró que, por ahora, la “próxima sesión será, quizá, plenaria en un mes” y que “las comisiones respectivas, por supuesto, empiezan a trabajar desde hoy”.

Entrevista a Roy Barreras

Este martes justamente comenzaba una nueva legislatura en el Congreso de la República, donde se debatirán varias reformas trascendentales para el país. Por eso, antes de esta fecha, Noticias Caracol habló con Roy Barreras sobre estos proyectos y las polémicas que rodean a algunas iniciativas.

Publicidad



“En primer lugar, las prioridades absolutas mías y del presidente Petro son las reformas y la más importante de todas, en mi opinión - que es mi prioridad - es la paz. La paz implica el sometimiento a la justicia. Sometimiento a la justicia implica que haya una ley, si no hay ley, no hay sometimiento y no hay paz, esa es la prioridad”, enfatizó Roy Barreras.

Al referirse a la paz total, señaló: “Yo le he pedido desde hace 7 meses a los ministros y particularmente al alto comisionado de paz que radiquen la ley de sometimiento, no solo porque es la prioridad para poder hacer la paz, sino porque despeja toda la incertidumbre y desautoriza a intermediarios de mala fe que han decidido en las últimas semanas abusar de la buena fe del presidente, de la noble intención de la paz, para tramitar sin ninguna autorización ofertas que son ofertas impresentables a los narcos, entre otras, engañando a los narcos creyendo que tienen algunos de esos intermediarios la potestad de negociar la ley con ellos. No, el país no se les va a entregar a los narcos, que es lo que pretenden esos intermediarios de mala fe”.

También, lanzó dardos contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien es responsable de la reforma a la salud.

"La ministra de Salud no dialoga. Yo invito a la ministra de Salud, con la que hice la ley de residentes, (a) que tiene que entender que es ministra, no de su ONG donde trabajaba, ni siquiera es ministra del Pacto Histórico o de la izquierda, es ministra de los 50 millones de colombianos, entonces tiene que escuchar y dialogar”, dijo.