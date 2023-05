Proyecto de humanización carcelaria: críticos dicen que en Bogotá saldrían unos 6 mil presos

Hace 40 días fue radicado el proyecto de humanización carcelaria, que consiste en la modernización y humanización del sistema penitenciario en Colombia, y ya hay polémica, pues algunos críticos dicen que, por ejemplo, en el caso de Bogotá más de seis mil personas saldrían de prisión, muchas de ellas señalas de delitos como hurto y extorsión.

Lo que pretende la iniciativa, principalmente, es otorgar beneficios penales, aliviar el hacinamiento y los sentenciados hasta los 12 años de cárcel tendrían prisión domiciliaria. Hoy ese requisito solo aplica a penas de hasta 8 años de cárcel.

Óscar Ramírez Vahos, vicepresidente del Concejo de Bogotá, con base en derechos de petición tiene cifras sobre el número de personas que recibirían esos beneficios y hace sus reparos al proyecto de humanización carcelaria.

“Nosotros tememos la estadística de 6.342 personas que quedarían en libertad, podrían gozar de estos beneficios, llegarían a las calles de Bogotá y esta es la alerta que le estamos haciendo a los ciudadanos. De estos 6.342, exactamente, 4.000 están por hurto calificado”, dijo Ramírez.

Publicidad

Entre quienes podrían llegar a beneficiarse se encuentran personas procesadas por delitos como hurto calificado, extorsión, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y violencia contra servidor público, además el de receptación, que recae sobre quien recibe los bienes hurtados.

“Esos beneficios de excarcelación solamente aplicaba para personas sentenciadas hasta 8 años. Con esta ley de humanización, si llega a pasar como está escrita en el Congreso de la República, ampliaría el beneficio a personas sentenciadas hasta 12 años de cárcel y han incluido más de 30 delitos en estos beneficios de excarcelación para personas sentenciadas hasta 12 años”, anotó el concejal.

¿Qué dice el Gobierno nacional?

Publicidad

El Ejecutivo asegura que no es una excarcelación masiva. Para el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la justicia restaurativa es la verdadera solución y así lo explicó en defensa del proyecto de humanización carcelaria:

“La cárcel, si llega a funcionar, para lo que más sirve es para evitar la reincidencia, cosa que tampoco se evita con nuestro sistema penitenciario actual. Aquellos de ustedes que sean padres de familia habrán sentido alguna vez esa necesidad que el niño sepa que lo que hizo está mal y el castigo debe estar dirigido a eso, no es a causarle dolor, no es a causarle padecimiento, es que de alguna manera, aunque suena cruel, que se sienta culpable, que sepa que el modo de obrar fue incorrecto y que debe cambiarlo. Pues bueno, eso se logra mucho más con la justicia restaurativa: el victimario que tiene que verse ojos de frente con la víctima, pero ya desarmado y con el Estado de por medio entiende que lo que hizo no lo puede volver a hacer y si además le toca pagar. El delincuente que ha pasado 10 años en la cárcel sale con rabia de lo que le hizo el Estado, no nos sirve como sociedad”.