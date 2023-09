¿Proyecto de reforma a la educación contempla un grado 12 de carácter obligatorio en colegios?

Se acerca la fecha para que el proyecto de reforma a la educación sea presentado ante el Congreso de Colombia, por lo que el Gobierno se encuentra ultimando detalles de la iniciativa.



Le puede interesar: Gobierno sancionó ley sobre matrícula gratis en instituciones públicas de educación superior

“Esa nueva versión cuenta hoy con más de 34 artículos distribuidos en cinco capítulos y lo que está buscando este proyecto es que en Colombia la educación sea un derecho fundamental”, aseguró Aurora Vergara, ministra de Educación.

El proyecto de reforma a la educación ha recibido más de 1.000 comentarios y observaciones, y llegará al Congreso de la República el próximo jueves, 7 de septiembre de 2023, con varias modificaciones.

La propuesta de incluir el grado 12 dentro del sistema educativo ya no contempla que sea una obligación y quedará dirigida únicamente para los colegios con enfoque normalista, en donde se forman maestros de escuela.

"No logran transitar a educación superior con el reconocimiento de esos años de formación, entonces eso aplicará de manera específica para las escuelas normales, para quienes se están formando como maestros y maestras, los grados 12 y 13… este proyecto de ley no está volviendo obligatorio un año adicional en las escuelas que hoy no lo tienen”, explicó la ministra.

Publicidad



De esta manera, señalan, la educación inicial empezará a los 3 años de edad. En básica y media se deberá garantizar que todos los estudiantes cursen 9 grados y den el paso a décimo y once sin desertar del sistema educativo para posteriormente engancharse con la educación superior.

En la educación superior, según el proyecto, se buscará gratuidad y ayuda económica en instituciones estatales de manera progresiva.

“Que puedan tener subsidios que les permitan garantizar la alimentación, el transporte y mejores condiciones en el sistema… Hacia el 2024, el sector de educación aspira contar con un presupuesto que supere los 70 billones de pesos”, anotó.

Publicidad



Esa permanencia que buscará el Estado tendrá prioridad en zonas rurales, en donde actualmente cerca del 50% de los jóvenes que podrían estudiar no lo hacen por situaciones adversas.

La propuesta contempla que la educación sea eje en grupos sociales como privados de la libertad, personas en situación de discapacidad, grupos étnicos, madres cabeza de familia y hasta integrantes de las Fuerzas Militares.

“Va a dar la posibilidad también para quienes están haciendo la transición del bachillerato al sistema de educación superior que encuentren en las Fuerzas Militares una posibilidad de acceso al sistema de educación superior, pero también una posibilidad laboral”, indicó.

El segundo proyecto de ley sobre educación superior y que acompañará la ambiciosa reforma a la educación aún está siendo concertado.