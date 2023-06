Proyecto para regular el consumo recreativo del cannabis tiene las horas contadas: ¿logrará pasar?

Después de una sesión fallida la semana pasada, el Senado se prepara para debatir nuevamente la regulación del cannabis en Colombia. Este proyecto de acto legislativo, más allá de ser controversial, abriría la posibilidad de controlar el mercado ilegal en el país y captar más de 4 billones de pesos en su comercialización. Para el autor del proyecto, los votos son suficientes.



"No está fácil, hay que decirlo. Nos quedan pocos días para poder aprobar y no está fácil, pero yo he visto muchos partidos que se ganan en el último minuto. Yo creo que todavía tenemos la posibilidad de conseguir los votos. No es que necesitemos conseguir 20 votos no, son cinco voticos y eso cinco votos, además, están en varios de los senadores que tuvieron contingencias muy desafortunadas en el último debate", explicó Losada.

Actualmente en el mundo solo siete países tienen regulado el consumo de cannabis recreativo, entre esos Canadá, Holanda y 23 estados de Estados Unidos. En Suramérica está Uruguay, que según los contradictores de este proyecto no ha incidido en el control del mercado ilegal.

Pero en la conversación también está la sociedad civil, que ve detenidamente el avance de los 7 debates que ha tenido la regulación. Los padres de familia piden que, de ser aprobado el uso del cannabis recreativo, se delimiten los espacios en donde se pueda consumir la marihuana.

Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia, indicó que “podría llegar a incrementarse el consumo en menores de edad, sobre todo si no se hace un cuidado de protección de los entornos escolares y la responsabilidad que tenemos los padres de familia (…) porque muchos padres de familia ni siquiera saben en qué consiste el cannabis como tal".

Este proyecto busca complementar la normativa existente de porte, cultivo y consumo en el país. Sin embargo, se debe plantear otra ley que delimite las normas a seguir en cuanto a su comercialización y la carga impositiva.

"Los impuestos tiene que venir, esto es un producto que puede subsidiar bastantes políticas públicas, pero especialmente enfocadas en la prevención de consumos problemáticos y nosotros estamos de acuerdo que tenemos que tener impuestos como cualquier otro producto nacional de consumo masivo”, opinó Miguel Samper, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis.

Se espera que el debate pueda ser agendado para su discusión este martes 20 de junio en el Senado de la República, de no hacerse en esta fecha el proyecto prodría hundirse al no no tener tiempo para su discusión.