¿Puede el turismo reemplazar las divisas del petróleo, como propone Petro?

El presidente Gustavo Petro puso de nuevo sobre la mesa la propuesta de transformación energética en Colombia. El mandatario aseguró que el petróleo puede ser reemplazado por el turismo. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen las cifras?



La nueva marca país lanzada por el Gobierno es Colombia, el país de la belleza y es una nueva narrativa para impulsar el turismo y la inversión. Durante el evento, el presidente Gustavo Petro una vez más habló de la transformación energética, que incluye reemplazar los aportes del petróleo por los del turismo.

“Lo que puede reemplazar el petróleo en Colombia es el turismo y aquí tendríamos no solo una potencialidad que todos y todas aquí reconocen, el país reconoce, no hay un colombiano, creo yo, que no se dé cuenta que está viviendo en el país de la belleza” , dijo el presidente Gustavo Petro.

Los expertos apoyan pensar en una transformación energética y no depender solamente de los hidrocarburos, pero dicen que, aunque hay que pensar en el cuidado de los recursos naturales y en la biodiversidad, impulsar mucho más el turismo es demorado.

Para Carlos Sepúlveda, profesor de Economía de la Universidad del Rosario, “es difícil que el turismo solo reemplace lo que hoy es el hidrocarburo para Colombia".

"Pero ciertamente tenemos todavía un espacio enorme para nosotros posicionaros a nivel mundial como potencia turística”, anotó.



Desde marzo pasado, el director de Planeación Nacional ya venía advirtiendo que, para lograr una sustitución de este tipo, el turismo tendría casi que triplicar sus ingresos. Pasar de unos 7.300 millones de dólares a 19.000.

“Ninguno de nosotros es ingenuo para pensar que vamos a llegar rápidamente a las exportaciones, a los dólares que nos genera el petróleo, pero sí podemos avanzar en esa dirección”, dijo Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, en marzo de 2023.

Para el sector hotelero, el turismo podría ser uno de los renglones principales de la economía, pero exige inversión en infraestructura y más seguridad.

“Estamos viendo nosotros un comportamiento importante en términos de llegadas de turistas internacionales que nos demuestran ya más de 4.220 millones de dólares por divisas y, por supuesto, que nos acercan a una meta que supera los cerca de 4.6 millones de turistas internacionales que recibimos el año anterior”, comentó José Duarte, presidente de Cotelco.

Durante el primer semestre de 2023, solo Ecopetrol le transfirió a la nación 23.6 millones de pesos, sin contar lo que transfieren las demás empresas del sector energético.