Que busque aprobación de cadena perpetua a violadores de niños vía referendo, piden a Duque

Johana Jiménez radicó un documento firmado por 120 congresistas para que el presidente presente el proyecto el 20 de julio.

La promotora de este castigo para abusadores explicó que si la cadena perpetua llega al Congreso como acto legislativo y no como referendo no habrá posibilidad de que pase.

De prosperar el referendo, en año y medio los colombianos podrían estar votando la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

“Ojalá estemos en Navidad del 2020 dándole este gran regalo a los niños de Colombia”, afirmó Jiménez, quien recordó que “en los primeros cuatro meses del año, 7.142 niños fueron abusados sexualmente y 213 niños enterrados, producto de esta ola en el mismo periodo de tiempo”.

El presidente ya tiene en sus manos la propuesta de referendo y se pronunciara en los próximos días sobre el camino a tomar frente al tema.

