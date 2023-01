¿Qué caminos legales le quedan al gobierno para que Aída Merlano sea enviada a Colombia?

Margarita Cabello, ministra de Justicia, justificó la polémica decisión de pedirle a Juan Guaidó -no a Maduro- que extradite a la corrupta excongresista.

“Si el gobierno colombiano reconoce como gobierno legítimo el de Guaidó, eso hay que hacerlo. Lo que venga después iremos mirándolo en su momento”, aseguró la funcionaria.

Cabello agregó que para traer a Aída Merlano al país se manejan dos figuras jurídicas.

“Una, la deportación, que es propia y autónoma del gobierno en donde se encuentra la persona que es solicitada por circular roja, y la extradición, que parte de la base de ser un proceso entre estados cooperantes y amigos”, precisó la ministra.

Ahí justamente radica el problema, pues el presidente Iván Duque no reconoce a Nicolás Maduro como mandatario y esto supone dificultades.

Julio Londoño Paredes, excanciller, señala que la situación es mucho más complicada “teniendo en cuenta que Guaidó no tiene medios suficientes ni Policía, ni jueces, ni autoridad de ningún tipo bajo su mando”.

Expertos añaden que esa falta de poder se ve evidenciada en la relación nula del presidente interino con la fuerza que capturó a Merlano.

Tras cuatro meses prófuga, Aída Merlano fue recapturada el martes en Venezuela.

En Colombia, la excongresista está condenada por compra de votos.

