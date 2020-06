“Que cumpla lo que prometió”: dura respuesta de Claudia López a Duque

¿Qué decirle al presidente Iván Duque, que insiste en que no es posible volver a una cuarentena estricta?

Claudia López: Que entonces cumpla con lo que prometió desde el 26 de abril: la entrega del 70 % de los ventiladores UCI que necesita Bogotá. Yo le advertí que Bogotá daba la apertura que él ordenó de sectores económicos e iba a tener más contagios.

Bogotá no se ha cruzado de brazos, es la ciudad que más camas hospitalarias y UCI ha crecido e instalado. Hemos hecho la tarea y el testeo masivo más grande de Colombia en el último mes. Necesitamos que gobierno nacional cumpla lo que prometió. Si no se pueden cumplir con la entrega de los ventiladores en este mes, como se necesitan, no habría necesidad de una cuarentena parcial.

Yo propongo que hagamos dos semanas de cuarentena parcial en Bogotá, pero no voy a permitir que el presidente nos diga que no puede cumplir, pero que de malas y que salgamos a la calle a morirnos sin UCI porque esa no es una alternativa mientras yo sea alcaldesa.

¿Quién va a responder si el día de mañana comenzamos a tener personas que necesitan UCI y no hay cupos?

C.L.: No se trata de ver culpables, es que podemos evitar que eso pase. Lo que está pasando en Barranquilla es que los ventiladores empezaron a llegar a los velorios y no a las UCI. No es porque Elsita o Jaime Pumarejo hayan hecho algo mal sino porque esta pandemia es muy difícil.

Bogotá tiene hoy 71 % de ocupación de UCI. Yo advertí desde hace dos meses que teníamos dos indicadores límite: uno era Transmilenio a menos del 35 %, el otro es la ocupación de unidades a máximo 75 %. No podemos permitir que alguien necesite cuidado y no lo podamos ofrecer. Si el presidente no puede cumplir, nos debe decir qué otra alternativa tiene para cuidar la vida de los ciudadanos.

¿Cuál es el acuerdo real con el gobierno?

C.L.: Las cartas son públicas, el 23 de abril advertí que si habría la economía inevitablemente iba a haber más contagios. Bogotá, con el crecimiento actual va a llegar aproximadamente a 1.000 unidades y el gobierno debe cumplir con las otras mil.

El concejal Carlos Fernando Galán dice que el Distrito no puede quedarse de brazos cruzados, ¿Que decirle?

C.L.: Está desinformado el concejal. Bogotá no se ha quedado cruzado de brazos y ha crecido 166 % en UCI. Los ciudadanos han cumplido.

Finalmente, la alcaldesa invitó a todos los ciudadanos a hacer parte de la donatón de computadores y tabletas para estudiantes de Bogotá. El aporte se puede hacer desde cualquier parte en https://donatonporlosninos.educacionbogota.edu.co/