¿Qué dice la Fiscalía sobre investigación a Nicolás Petro y Juan Fernando Petro?

La Fiscalía General de la Nación informó que ya inició acciones tras la petición del presidente Gustavo Petro de investigar a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro.

Sobre Juan Fernando Petro, la Fiscalía indicó que contra él “ya había abierto una noticia criminal de oficio desde el 23 de enero pasado, con base en un informe presentado por la Sección de Análisis Criminal (SAE) del CTI”.

Respecto al diputado de Atlántico, Nicolás Petro, la Fiscalía “conformó un grupo de fiscales, investigadores y expertos que se dirigieron a Barranquilla y ya iniciaron las primeras diligencias con la señora denunciante Day Vásquez, que públicamente ha suministrado información” de su exesposo.

Según la exnuera de Gustavo Petro, el hijo del mandatario recibió plata para la campaña presidencial de su padre por parte del narcotraficante Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, así como del polémico empresario conocido como el Turco Hilsaca.

Publicidad

Day Vásquez dijo haber recibido amenazas por sus declaraciones, razón por lo que “la Fiscalía, en cabeza del director del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y del director de Protección y Asistencia, están examinando las condiciones de riesgo de la denunciante para generar las condiciones de protección que sean necesarias”.

“La señora Daysuris del Carmen Vásquez, mi expareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor Santa López Sierra y el Turco Hilsaca, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente”, fue lo que afirmó en un comunicado Nicolás Petro al negar lo dicho por su exesposa.

“Aclaro que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a 'Paz Total'. No me he reunido ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”, añadió, pidiendo a la Fiscalía “adelantar una investigación profunda y eficaz” al respecto.

Publicidad

En el caso de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, el ente judicial le abrió una noticia criminal en enero pasado para investigar una supuesta red de abogados que querría incluir en el proyecto de paz total a algunos narcotraficantes haciéndolos pasar como gestores de paz y donde al parecer se habla del pago de altas sumas de dinero.

Por ello citó “a declarar bajo gravedad de juramento, en torno a lo que se ha venido discutiendo, al señor alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; al señor Juan Fernando Petro, hermano del señor presidente de la República, y abogados que aparecen mencionados”.

Juan Fernando Petro rindió declaración el 7 de febrero y, según su abogado, algunos criminales estarían usando el nombre de su defendido para este tipo de actos de corrupción, por lo cual pedirían a la Fiscalía declararlos como víctimas.

Otras noticias relacionadas con el caso: