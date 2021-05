¿Qué dicen en el Congreso sobre el retiro de la reforma tributaria?

El presidente Iván Duque le pidió este domingo al Congreso de la República retirar el proyecto de la reforma tributaria con el fin de crear uno nuevo basado en los consensos.

(En contexto: Presidente Duque anuncia el retiro de la reforma tributaria )

"Le solicito al Congreso el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales", indicó el mandatario.

Durante la alocución Duque también aseguró que en los últimos días sostuvo conversaciones con partidos políticos, alcaldes, gobernadores, representantes del sector empresarial y la sociedad civil y ha logrado un principio de acuerdo para una contribución solidaria por parte de quienes reciben más ingresos.

"Algunas de las líneas que se han evaluado, luego de escuchar a la ciudadanía, e incluyendo las propuestas de la ANDI, el Consejo Gremial y los partidos políticos, sobre las que existen principios de consenso son: una sobre tasa de renta temporal a empresas; prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal; incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente; crear una sobre tasa de renta a personas de mayores ingresos; y profundizar programas de austeridad del Estado", puntualizó.

Varios partidos se han pronunciado, la mayoría destacando la decisión del gobierno tras completarse cuatro días de paro nacional contra la reforma tributaria.

"El retiro del proyecto va en la dirección adecuada lo estaba reclamando justamente todo el país. Bienvenido el llamado a la concertación con el gran desafío de estabilizar el país y las finanzas del estado”: Richard Aguilar, senador de Cambio Radical.

"Es un inocultable triunfo de la movilización y de la acción ciudadana ahora se requiere un acuerdo nacional alrededor de un plan de emergencia social que permita enfrentar la pobreza y el hambre": Antonio Sanguino, senador de Alianza Verde.

“Aceptamos una gran conversación nacional donde no solamente estén los sectores políticos del país sino sectores económicos y sociales para lograr un nuevo texto", Katherine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde.

"Era mejor retirar la reforma tributaria que seguir manteniendo la gente en la calle provocando sangre, violencia y la muerte": senador Armando Benedetti.

"Es muy importante obtener los recursos que se requieren para generar la expansión de la política social del Estado y conseguir los recursos para los más vulnerables. Invitamos a que se genere un consenso con todas las fuerzas sociales, políticas y empresariales para buscar esos ingresos que benefician a los más vulnerables": Gabriel Velasco, senador del Centro Democrático.

"Mi invitación a los líderes de los partidos políticos a que no miremos en este momento ni réditos políticos ni egoísmos ni mezquindades": María del Rosario Guerra. senadora del Centro Democrático.