¿Qué dicen en Pacto Histórico, partido de gobierno, del escándalo por filtraciones de Benedetti?

Distintos congresistas del Pacto Histórico hicieron un pronunciamiento en medio del revuelo político generado en Colombia tras explosivos audios de Armando Benedetti.



En la colación del Pacto Histórico señalan que creen en el presidente Gustavo Petro y su transparencia y agregan que muchos de los que estuvieron cerca de la campaña Petro presidente 2022 no tienen información o se les hacen raras las denuncias sobre el presunto ingreso de dineros ilícitos.

También han mencionado es que se tiene que recomponer el Gobierno al interior, con el gabinete y con los partidos, por eso dicen que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tiene que hablar con distintas colectividades para sacar adelante la agenda legislativa.

“El Gobierno y el Congreso debemos sentarnos y redefinir las relaciones, recomponer una coalición para sacar adelante las reformas”, solicitó Heráclito Landinez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

A su vez, el congresista Alejandro Ocampo señaló que “lo mejor que en este momento puede salir para el país es la verdad, sea buena, mala, sea del tipo que sea, necesitamos la verdad y, a partir de allí, emitir juicios”.



Mientras tanto, la representante Luz Marina Múnera afirma estar “absolutamente segura de que el presidente Gustavo Petro no tiene la información o no la tenía, le está llegando ahora por los medios, por lo que ha podido conversar, pero no es parte de esta pelea, es una pelea entre Armando Benedetti y Laura Sarabia”.

Noticias Caracol pudo conocer que en las próximas horas tanto la bancada de Senado como la de Cámara de Representantes del Pacto Histórico se reunirá para enfilar el final de año legislativo y definir cómo será el segundo, para sacar adelante las grandes reformas que propone el Gobierno, que por el momento están un poco congeladas y no se van a discutir esta semana.

Este escándalo también ha generado diferentes reacciones desde el Congreso, donde incluso se anuncian acciones penales contra el presidente Gustavo Petro.

Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, reconoció en Noticias Caracol que se trata de una gran crisis en el Gobierno nacional: “Es una desazón, una desilusión muy grande, porque por eso no fue por lo que nosotros votamos. La desilusión en los sectores alternativos es total”.



En la misma bancada de gobierno también anticipan que este escándalo acaparará toda la atención de la arena política y frenará la agenda de gobierno tanto en Cámara como Senado.

“Vamos a terminar teniendo una parálisis en el Congreso y en materia política esta semana y la siguiente, tal vez se aprobarán una o dos cosas, otras dos o tres se van a hundir y todo va a quedar para después del 20 de julio”, comentó Ávila.

La parálisis afectaría la reforma a la salud, que no supera su segundo debate, el código electoral, que va a mitad de camino, y las reformas laboral, pensional, humanización carcelaria y sometimiento de bandas criminales, que no han tenido su primer debate.