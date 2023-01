¿Qué dicen las encuestadoras de los resultados que no coincidieron con sus sondeos?

"Nunca prometemos que las encuestas de hoy van a ser los resultados de mañana", sostuvo Carlos Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría.

Las empresas respondieron así a los resultados electorales que sorprendieron en algunos casos y que dejaron en entredicho a las firmas encuestadoras que tenían otras proyecciones.

César Valderrama, de Datexco, admitió falencias en la industria de la investigación porque "hoy no existen marcos muestrales en el mundo digital (…) No puedo hacerla (la encuesta) en teléfonos celulares porque no sé a quién representan, dónde están, no puedo".