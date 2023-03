¿Qué dijo Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, ante la Fiscalía?

En las últimas horas Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, entregó ante la Fiscalía una declaración juramentada en la que explicó las denuncias que tiene sobre los supuestos dineros que habría recibido el hijo del presidente Gustavo Petro.



Por más de dos horas, un grupo de fiscales e investigadores en Barranquilla, Atlántico, adelantaron las primeras diligencias con la expareja de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, sobre las denuncias entregadas entorno a millonarias sumas de dinero que supuestamente recibió el diputado por parte de polémicos políticos en el Atlántico.

“Hemos iniciado acciones investigativas en el caso de los hechos conocidos y de las declaraciones que presentó una persona sobre el hijo del presidente Gustavo Petro y ya en el grupo investigativo esa persona ha hecho una declaración bajo la gravedad de juramento", explicó el pasado 3 de marzo de 2023 el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

La Fiscalía inició acciones investigativas para corroborar cada una de las denuncias entregadas por Day Vásquez, en las que asegura que Nicolás Petro recibió los cuestionados dineros.

Fuentes del ente investigador confirmaron que la expareja de Nicolás Petro entregó, en una diligencia que lideró la vicefiscal Martha Mancera, elementos que comprometerían al hoy diputado del Atlántico.



“Lo que ha hecho es una diligencia, una declaración, en donde ha manifestado algunos de esos aspectos que planteó en la entrevista y otros aspectos están sujetos a corroboración en tanto que se requiere que exista un correlato entre lo que se dice y lo que realmente existió”, especificó el fiscal Barbosa.

El CTI de la Fiscalía evalúa la posibilidad de ofrecer seguridad a Day Vásquez, la exnuera del presidente Gustavo Petro, que fue la persona que destapó este escándalo.



El escándalo

La exesposa de Nicolás Petro habló con la revista Semana y aseguró que fue testigo de cómo el hoy diputado del Atlántico recibió plata para la campaña presidencial de su padre por parte del narcotraficante Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, así como del polémico empresario conocido como el Turco Hilsaca.

Nicolás Petro negó lo dicho por Day Vásquez, asegurando “que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a 'Paz Total'. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”.