¿Qué esperar del Ministerio de las TIC bajo el liderazgo de Mauricio Lizcano?

Otro de los recientes cambios que hizo el presidente Gustavo Petro en los ministerios tiene que ver con el de las TIC, de allí sale Sandra Milena Urrutia y llega Mauricio Lizcano, quien se estaba desempeñando como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

En entrevista con Noticias Caracol, Lizcano aseguró que “el empalme comienza este fin de semana y a partir de mañana”, no sin antes hablar de lo que fue hasta ahora su gestión en el Dapre.

“El Dapre lo dejamos bastante bien, dejamos andando proyectos muy importantes: uno, el de Palacio Verde, dejamos todo un plan de transformación, precisamente tecnológica del Palacio de Nariño, y dejamos una plataforma de transparencia muy importante que en los próximos días va a ser anunciada”, señaló.

Ahora Mauricio Lizcano está enfocado en lo que busca lograr en el Ministerio de las TIC, al que llega con tres grandes ambiciones:

Publicidad

“Primero, conectividad. Todos los colombianos, casi que el derecho a internet, a la banda ancha, tiene que convertirse en un derecho fundamental, especialmente en los más pobres y allí vamos a hacer un esfuerzo enorme para conectar al país, especialmente, las zonas más apartadas, comunidades y empresas trabajando juntos”, señaló.

“El segundo tiene que ver con la tecnología, tenemos que dar un salto tecnológico para que la tecnología se convierta el centro del desarrollo tecnológico del país. Tres temas que hemos venido trabajando con otros ministerios, microchips, el tema de biodiversidad que eso es más de otros ministerios, pero lo anuncio, y transición energética en lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos y prototipos”, detalló.

Finalmente, “el tercer tema es que tenemos que convertirnos en una gran dispensa de programación, vamos a presentar en el Plan de Desarrollo un artículo para que desde chiquitos los niños estudien programación en los colegios, mejoren sus condiciones matemáticas y podamos realmente convertir este país en un ecosistema de emprendedores digitales y de programadores y esos son temas que vamos a empezar a trabajar, por supuesto, el desarrollo del sector en otros sectores como la radio y la televisión, y las televisiones comunitarias donde vamos a hacer una agenda común con cada una de las empresas o comunidades que prestan este servicio en el país”.

Publicidad

¿Por qué el presidente Petro pensó en Mauricio Lizcano para esta designación?

“En Estados Unidos, en MIT, donde hice la maestría con énfasis en tecnología, mi tesis en Harvard, todo lo he enfocado es precisamente al desarrollo de la tecnología, por eso el presidente me colocó en esta cartera, es un tema que me apasiona, que me gusta, que lo he estudiado durante los últimos seis años y que, de verdad lo digo con el corazón, tengo mucho por aportar, por supuesto también mucho por aprender y voy a ponerle todo el cariño y todo el afecto para que hagamos un salto de verdad tecnológico y en comunicaciones en este ministerio”, puntualizó.