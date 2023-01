Que firme ley estatutaria de la JEP, piden 227 organizaciones a Iván Duque

Sancionar la norma aprobada en el Congreso da a la sociedad la oportunidad histórica de hacer justicia, reparar a víctimas y que haya verdad, dicen.

“El presidente, en mi opinión, debería aprobar la ley, sancionarla, ponerla en vigencia; tendrá sus puntos de reserva, pero eso fue aprobado por el Congreso”, subrayó Humberto de la Calle, exnegociador de paz.

Sin embargo, para el partido de gobierno hay temas que merecen ser objetados por el presidente, como el abuso sexual a menores en el marco del conflicto, la diferenciación de militares y la extradición.

Para la senadora Paloma Valencia “es válido que el país dé ese debate y sobre todo que el presidente Duque le cumpla a quienes votamos por él y que tenemos observaciones sobre el proceso de La Habana”.

La última palabra la tiene el mandatario, quien en el encuentro con colombianos en Washington el pasado sábado aseguró que no entrará en controversias con la Corte Constitucional, ya que “es preferible tener ley estatutaria que no tenerla, porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa”.

Pero, agregó, “quiero mirar con detalle cada uno de los artículos”.

Afirmó que el tema de los menores le preocupa, aunque no es objetable porque no quedó en el texto.

Duque se tomará los 20 días hábiles que le da la ley de los cuales han transcurrido seis para estudiar el articulado.

