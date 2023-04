¿Qué hacía Verónica Alcocer, primera dama, en debate de reforma a la salud?

Tras el accidentado y tensionante primer debate de la reforma a la salud, que terminó aplazado por las recusaciones a los congresistas, el gobierno citó a un encuentro de última hora a miembros de los partidos de la alianza. Aunque la discusión se suspendió, esta siguió a puerta cerrada con miembros del alto gobierno a los que se sumó, sorpresivamente, la primera dama, Verónica Alcocer.

Sería la primera vez que una primera dama aparece en los pasillos del Legislativo buscando apoyo para el proyecto del Ejecutivo.

Ella se sumó a los ministros del Interior, Trabajo y Salud en una conversación a puerta cerrada donde se decidió invitar a los miembros de la comisión séptima a la Casa de Nariño para este miércoles 19 de abril, horas antes de reanudarse el debate.

El senador del Partido Conservador y vocero de esa colectividad, Nicolás Albeiro Echeverri, habló sobre el tema.

Según él, “el Congreso es una entidad de puertas abiertas donde todos los ciudadanos caben y ojalá todos los miembros del Gobierno estén ahí”. No cuestionó la presencia de la primera dama.

“Señalaría de esta faena es la importancia que tiene para un país como Colombia que se puedan dar las garantías de adelantar un debate donde todas las diferentes posturas sean respetadas y que finalmente encontremos una ley que realmente les sirva a los colombianos, que ha sido la invitación del Partido Conservador. Por eso en estas condiciones no aprobamos la reforma y presentamos más de 187 proposiciones y por eso nos dimos durante seis semanas la tarea de estudiar cada uno de los artículos y hacer propuestas para buscar que sea la mejor reforma y que resuelva problemas y no cree más”, añadió.



Esto pasó en el debate aplazado de la reforma a la salud

La hora de inicio del primer debate se pospuso cinco veces. El momento esperado para arrancar se dio a eso de las tres de la tarde del martes 18 de abril, cuando llegaron los ministros de Salud, Interior y Trabajo.

Carolina Corcho, líder de la iniciativa, guardó silencio.

Inició el acto protocolario mientras las sillas de los representantes de los liberales y conservadores estuvieron vacías por varios minutos.

Finalmente llegaron y se esperaba que arrancara la socialización de las tres ponencias: la de la oposición, la del gobierno y la alternativa radicada por los liberales, pero hubo una extensa pausa para definir si había o no debate por una piedra en el camino: dos recusaciones contra 19 de los 21 congresistas de la comisión.

Según Martha Alfonso, coordinadora ponente representante de la Alianza Verde, “nos han recusado por tener EPS, por tener servicio de salud, eso es un absurdo, es como si dijeran que no puedes legislar por la vida porque estás vivo. Yo realmente creo que es una recusación sin fundamento jurídico, no hay una sola prueba de qué es lo que estaríamos legislando en causa propia”.

Subieron los ánimos y la tensión se sintió en todo el recinto. A un lado, el presidente de la comisión séptima, el ministro del Interior y la ministra de Trabajo aclarando ideas para tomar decisiones sobre las recusaciones; al otro, los congresistas discutiendo con sus bancadas; en el centro, la ministra de Salud a la espera de las decisiones logísticas que serían cruciales, pues al estar recusados la mayoría de congresistas el voto futuro de cada uno de ellos podría ser anulado.

Después de varios intentos por seguir adelante con la discusión, se votó por aplazar el debate.

Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, consideró “que no hay afán en tramitar esta reforma, hay tiempo suficiente y veíamos que el presidente lamentablemente estaba abocándonos a que prevaricáramos, eso nos parecía inconveniente y por esa razón hemos decidido aplazar el debate”.

Levantada la sesión y en otro intento por escuchar la visión de la ministra de Salud, ella solo expresó: “Respetamos las decisiones del Congreso y seguimos adelante con el debate”.

El senador conservador Nicolás Albeiro Echeverri le dijo a Noticias Caracol que “este ha sido un debate tan atípico, que incluso los que más hemos participado no hemos sido los miembros de la comisión séptima, pero es un debate muy importante para el país y se ha dado de una manera muy garantista en el sentido de que los partidos que han tenido ese gran desprestigio han tomado forma y han estudiado y tienen posturas diferentes en algunos casos a las del gobierno y eso es importante para el debate y la salud de los colombianos”.

Insistió en que en su bancada “tenemos unas proposiciones que hemos construido de manera técnica y como Partido Conservador por eso nos hemos atrevido a decirle no a la reforma, pese incluso a los anuncios inapropiados que ha hecho en varias ocasiones el gobierno de llamar a pedir renuncias a algunos funcionarios, el problema aquí no es viceministerios, ni un menú en el desayuno, el problema es la salud de los colombianos”.



Aseveró que los conservadores están “preocupados por resolver la coyuntura que tiene el modelo de salud, porque no tiene los recursos, porque creemos que no hay plata para satisfacer esa demanda que están pidiendo en las condiciones que la reforma quedaría, que estamos desaprovechando la gestión del riesgo en algunas entidades y que no está teniendo en cuenta lo bueno de unos modelos que han servido”.