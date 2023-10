¿Qué implicaciones tiene para Colombia el mensaje que Estados Unidos le envió al presidente Petro?

¿Qué pasaría si el presidente Gustavo Petro no condena las acciones del grupo Hamás contra Israel, como lo solicitó el Gobierno de Estados Unidos? La analista internacional Teresita Aya explica esto y, además, lo que significan las palabras que la administración de Joe Biden le envió al jefe de Estado colombiano.



“Nos sorprendió ver al presidente colombiano, Gustavo Petro, comparar al Gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes”, dijo Déborah E. Lipstadt, embajadora especial de los Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo (SEAS).

Se sabe que tanto la embajada de Colombia en Estados Unidos, como la Cancillería, trabajan en un pronunciamiento para responderle al gobierno de Joe Biden.

¿Qué significa el mensaje de Estados Unidos al presidente Petro?

Teresita Aya precisó que el país norteamericano “está buscando aliados en contra del terrorismo, le están mandando el mensaje al presidente Petro de que una cosa es reconocer a Palestina y otra cosa es no condenar a un grupo terrorista. Es un mensaje muy fuerte que le están pidiendo a Colombia, o está con nosotros en contra de la guerra, al terrorismo, nadie le está diciendo que apoye otros temas”.



Agrega que para Estados Unidos “el tema de Israel y el terrorismo son temas fundamentales de la agenda americana”.

Por otro lado, el gobierno de Biden “le está pidiendo a Petro también que sea coherente. Si él dijo en Naciones Unidas ‘organicemos una reunión para buscar la paz en la región de Palestina e Israel’, tiene que reconocer que hay dos actores, y en este momento no lo está haciendo y está quedando como de los pocos en el mundo que no reconoce a Hamás como un grupo terrorista”.

