Que ladrones devuelvan celulares y paguen facturas: polémica propuesta de justicia restaurativa

Un nuevo debate se abrió este martes, 23 de agosto de 2022, en Colombia con la propuesta de justicia restaurativa que planteó el ministro Néstor Osuna. El funcionario dio el ejemplo de un ladrón que se roba un celular y que, en lugar de pagar cárcel, tenga que devolver un aparato nuevo y cancelar, durante seis meses, la factura a la víctima.

"Una persona a la que le roban su celular, que ocurre con tanta frecuencia, creo que se siente más restablecida en su derecho si le devuelven su celular o si el agresor tiene que pagarle un celular nuevo y, además, lo indemniza, digamos, con seis meses de pago del celular”, dijo el ministro de Justicia.

Publicidad

El ejemplo que expuso el funcionario en una audiencia en el Congreso sobre el problema carcelario permitió abrir el debate de la justicia restaurativa como una alternativa para enfrentar el hacinamiento en las cárceles.

“Que se combine el castigo tradicional, de privación de libertad, con formas restaurativas en las que la víctima propone cómo se sentiría restablecido en su derecho”, enfatizó Osuna.

Publicidad

Aunque la explicación parecía clara, el ministro no quiso cerrar su propuesta solo con el ejemplo del robo de celulares, sino que fue más allá y planteó otro caso.

Publicidad

"De pronto el ejemplo del celular es fácil, hay otros muy difíciles, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo restablecido de un delito sexual?, por ejemplo, pero seguramente la cárcel no restablece eso… Si pensamos en que la víctima y el victimario pueden pactar alguna sanción reparadora, por supuesto, con el Estado de por medio, con el juez de por medio que haga de árbitro, una medida inconstitucional, pues no, no es posible, pero esas medidas de justicia restaurativas pueden palear, disminuir y, en algunos casos, sustituir la pena de prisión", enfatizó.

Sin embargo, el ministro de Justicia advirtió que se trata de una idea que aún no está plasmada en ningún proyecto de ley, que no tiene una lista de delitos que cabrían en la propuesta, pero que es hora de pensar en esas alternativas.