¿Qué pasará con la reforma a la salud tras la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio?

Guillermo Alfonso Jaramillo, que reemplaza a Carolina Corcho en el Ministerio de Salud, habló con Noticias Caracol sobre lo que pasará con la reforma a la salud, proyecto de ley que no ha recibido el respaldo que el gobierno de Gustavo Petro esperaba y por el que se desencadenó la crisis política que llevó al remezón ministerial.

El entrante ministro de Salud dijo que “las reformas y los cambios son difíciles" y "no se logran de un momento a otro".

"Pero estoy convencido de que vamos a llegar a la posibilidad de encontrarnos con los diferentes representantes y senadores y vamos a darles la posibilidad a los colombianos de tener la mejor reforma a la salud y especialmente para que sea un sistema que nos cobije a todos los colombianos sin ningún tipo de discriminación y que seamos todos indudablemente receptores del servicio que debe prestar el Estado y debe prestar un gobierno a todos los colombianos”.

¿Qué va a pasar con las gestoras de salud y vida?

Guillermo Alfonso Jaramillo indicó que este es un tema que se ha venido discutiendo. "Muy seguramente se va a seguir desarrollando en el debate a partir de la semana entrante y aquí hay ya unas decisiones supremamente claras. Creo que la gran mayoría de la reforma ya está consensuada”, señaló.

“Entendemos que hay que ir a hacer prevención de la salud, promoción de la salud, atención primaria, no queremos seguir con esa situación en donde hay unas situaciones de ruptura, porque se dice que nosotros no queremos lo privado, no. Resulta que la infraestructura es más privada que pública. Aquí no va a haber ningún sistema que no sea más que el entendimiento de todos los colombianos para que la salud pueda ser un beneficio de todos. No queremos integración vertical. Si alguien está haciendo una labor, que la haga sin que se integre verticalmente, eso ya está resuelto. Está resuelto que pueda haber un solo pagador, está resuelto que le paguemos directamente a las IPS después de que hayan prestado su servicio, estamos de acuerdo que todo mundo pueda escoger a dónde llegar y le presten un servicio adecuado”, agregó.

Aclaró que aún “quedan algunos puntos" sobre los cuales cree habrá un consenso y sacarán "adelante esta reforma que necesita el pueblo colombiano”.

¿En ese consenso quiere decir que tal vez están dispuestos a hacer algunas modificaciones al texto o se mantienen las líneas rojas?

“Si algún ciudadano del común mira el texto original va a ver los cambios inmensos que se han hecho, inclusive el señor presidente de la República se sentó con los partidos políticos y consensuaron. Nosotros vamos a seguir consensuando. El Parlamento es supremamente importante, recordemos que hay tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces tiene que el Ejecutivo sentarse, y eso es lo que seguimos haciendo, y llegar a un acuerdo para la mejor reforma para el país”, expresó Guillermo Alfonso Jaramillo al respecto.

¿Las EPS se mantienen o no?

Según Guillermo Alfonso Jaramillo, “el señor presidente no ha dicho que vayan a desaparecer, sino que vamos a hacer que no manejen recursos, lo va a hacer el Adres y van a tener otras funciones que estamos mirando qué tipo de funciones van a tener las EPS”.

Con la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio de Salud, gremios del sector reaccionaron.

Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, le manifestó su "deseo de contribuir en la construcción de una reforma a la salud que cumpla con los objetivos del Gobierno y que beneficie a la población del país”.

Paula Acosta, presidente de Acemi, consideró que “esta es la oportunidad para construir un nuevo capítulo y seguir trabajando en pro de los usuarios y de los pacientes en Colombia. Estamos listos para seguir aportando en la construcción de este sistema”.

Denis Silva, de Pacientes Colombia, dijo que Guillermo Alfonso Jaramillo tiene tareas que cumplir como, “uno, ser un excelente gerente del sistema de salud, no para 11 millones de colombianos, sino para todos los colombianos. Segundo, tiene que devolverle al Ministerio de Salud su capacidad técnica, su credibilidad. Tercero, el Ministerio de Salud tiene que volver a liderar toda la estrategia de salud pública”.