¿Qué pasará en Colombia si se tumba la ley de paz total? Senadores analizan el panorama

Un magistrado ponente sostuvo en la Corte Constitucional que el proyecto de paz total es una iniciativa que tiene vicios de trámite y que, por lo tanto, debe tumbarse. Esto argumentado en que la iniciativa habría violado el principio de consecutividad, sin contar con el concepto del Consejo de Política Criminal.

El principio de consecutividad es una base existente en el trámite de las leyes, que consiste en que no se pueden introducir asuntos que no hayan sido previamente propuestos y discutidos en una plenaria. Sin embargo, algunos senadores sostienen que este no es el caso de la ley de paz total, y, aunque reconocen que hubo ajustes, aseguran que todo se hizo bajo los lineamientos correctos.

Este asunto ha generado bastantes interrogantes sobre lo que pasaría con las apuestas del gobierno de Gustavo Petro para firmar la paz, en caso de que se caiga la ley. Por este motivo, en esta entrega de #SalaDePrensa, hablamos con los senadores Ariel Ávila e Iván Cepeda para analizar y tratar de entender el tema.