¿Qué pensó Duque de que la vicepresidenta no le contara lo del hermano, pero sí a Uribe y Pastrana?

El presidente Iván Duque revela cómo reaccionó cuando se enteró de que el hermano menor de la vicepresidenta fue detenido en EE. UU. por tráfico de heroína, en 1997 .

“Cuando ocurrió este incidente hablé con ella”, sostuvo.

“Me dijo ‘presidente, este ha sido el dolor más grande que yo he tenido en mi vida. Yo nunca lo hice público por mi mamá, porque esto a mi mamá la derrumbó’. Yo no necesité más explicación porque yo creo en ella”, expresó sobre ese momento.

Al ser preguntado de lo que pensó respecto a que la vicepresidenta les informó a sus otros jefes sobre ese incidente familiar, pero a él no, Duque respondió: “que era preferible que me contara, sí, seguramente es preferible. Pero al margen de eso, yo tuve con ella una conversación donde en esa consideración humana y personal, y con una hoja de vida de servicio a Colombia que no depende ni está ligada a la de su hermano, entendí la situación”.