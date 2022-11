¿Qué piensa el nuncio apostólico sobre los diálogos con todos los actores armados de Colombia?

El representante del papa Francisco en Colombia, el nuncio apostólico, monseñor Luis Mariano Montemayor, habló con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, sobre la paz total del Gobierno nacional y la opinión de la Iglesia católica frente a la conmemoración de la toma del Palacio de Justicia, a la que asistió el presidente Gustavo Petro.

¿Cómo le fue en la misa de conmemoración de la Toma del Palacio?

Nuncio apostólico: En este caso, aunque es obvio para todos, el contenido simbólico era muchísimo más grande porque usted tenía la presencia del M-19, de los jueces y del Ejército.

Cuando habla de la presencia del M-19, ¿a qué se refiere?

Nuncio apostólico: Al señor presidente de la República.



Ya que menciona el Clan del Golfo y otros grupos de narcos puros, está de por medio la extradición a los Estados Unidos.

Nuncio apostólico: Ese es un problema real. Ya que hacemos distinciones, diría que los narcos puros entran en otra categoría.

¿Cómo hace un obispo para convencer a semejantes grupos tan complejos del país?

Nuncio apostólico: No es que uno puede convencerlos, porque es curioso, en cuatro años que yo estoy aquí, no hablo de antes, no ha habido ningún ataque directo a la Iglesia.

¿Cuál va a ser el papel de la Iglesia?

Nuncio apostólico: Pues eso lo tendrá que definir muy bien el Estado. Nosotros estamos para ayudar al Estado y a la sociedad y a veces a la sociedad contra la ausencia del Estado. Ahora, no quiere decir que no cometan actos terroristas. Cometer un acto terrorista no lo transforma a usted en una organización terrorista.

Monseñor Montemayor aclaró que “es muy simple, usted puede producir masacre, hasta los Ejércitos hacen masacres, y no los transforma en una organización criminal”.

La entrevista completa con el nuncio apostólico puede verla este martes, 8 de noviembre, en la primera emisión de Noticias Caracol.