¿Qué piensa Gustavo Petro de los "buenos deseos" de Álvaro Uribe hacia su gobierno?

El presidente Gustavo Petro habló de lo que expresó Álvaro Uribe, como opositor, sobre sus expectativas frente a la administración actual de Colombia.

“Quiero que a Colombia le vaya bien en el gobierno de Gustavo Petro”, sostuvo Uribe, añadiendo que “podemos constructivamente trabajar para lograr opciones, que así no se ajusten a nuestro ideario, sean útiles para Colombia”.

“Una oposición constructiva no puede negarse a explorar opciones que signifiquen acuerdos”, precisó el expresidente.

Para Petro, “Uribe tiene su narrativa. Lo que llamamos la derecha y que ha gobernado a Colombia, y con mi oposición fuerte, está en un cambio de narrativas, en un cruce de caminos; después de la derrota es obvio”.

Pero hay “quienes quisieron llevarla a extremos, que ahí aparecen voces, volviendo a pensar en paramilitarismos y cosas de esas, bastante fuera de lugar en mi opinión, pero hay quienes quieren eso”, lamentó el actual mandatario.

Pese a eso, “hay quienes están pensando en la construcción de una derecha republicana, como yo la llamo, es decir, dentro de las reglas de juego de la Constitución, una oposición a mi gobierno. Sería lo más sano que pudiera haber. Yo creo que Uribe se mueve más hacia ese terreno”, consideró Petro.

“Habrá una competencia por liderazgos en la oposición, eso es obvio, y ojalá no sea la estridencia del extremismo lo que domine eso, sino más la capacidad de búsqueda de acuerdos. Uribe los viene planteando. Yo creo, y estamos conversándolo, el papel que podrían jugar las personas que han gobernado a Colombia desde la óptica de los grandes poseedores de tierras, podrían jugar un papel constructivo en lograr una reforma agraria pactada, no impuesta, sino pactada, al estilo coreano. Es una reforma agraria que se basa en dos principios: compensación y entrega no gratuita. Es alrededor de la tierra. Ese principio creo que es el que se merece Colombia”, concluyó.