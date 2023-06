¿Qué proyectos de Petro avanzaron en el Congreso y cuáles se hundieron?

Finalizó el año legislativo en el Congreso de la República con iniciativas clave que se alcanzaron, otras que fracasaron y algunas que siguen en trámite para ser discutidas en sesiones extras o en el próximo periodo, que inicia el 20 de julio.

¿Qué se aprobó en el Congreso?



Código electoral

Reforma tributaria

Plan de Desarrollo

Jurisdicción agraria

Campesino como sujeto de derechos

Acuerdo de Escazú

¿Qué se hundió en el Congreso?



Cannabis

Reforma laboral

Reforma política

Humanización de penas y ley de sometimiento

Gestación subrogada

En trámite en el Congreso



Reforma pensional

Reforma a la salud

Adición presupuestal

No fue un cierre de legislatura sencillo para Alexander López, quien fue presidente del Senado en un breve pero agitado tiempo. Después de una atropellada sesión el lunes festivo, el congresista tuvo que excusarse por los desacuerdos que generaron que sus opositores lo tildaran, incluso, de tramposo.

“Aspiro que el pueblo colombiano reciba estas disculpas y aspiro también que podamos mantener la ponderación, el equilibrio”, manifestó.

Para muchos, la votación de 47 votos a favor y 43 en contra por la regulación del cannabis demostró que el gobierno Petro no tiene las llamadas mayorías.

Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, afirmó que durante los cinco años que ha sido legislador “nunca he visto lo que vi ayer en su presidencia (Álex), en su nueva presidencia, y es un llamado de atención para nosotros aquí en este Congreso a ver qué va a pasar en los próximos años”.

Episodios de sesiones pasadas empeoraron las grietas en las relaciones con partidos como La U y Cambio Radical. Este último terminó retirando su apoyo a la iniciativa del cannabis sin que Juan Carlos Losada, el liberal que libró una ardua batalla en siete debates por el acto legislativo, tuviera opción.

No obstante, dijo que no lo consideraba “una derrota, hemos dado un avance gigantesco, cuatro años de poner un tema tan polémico en lo más alto de la agenda pública, del debate público, del país que ha puesto los muertos, del país al que estigmatizan en todas partes del mundo, del país que ha visto los dineros de la mafia -que son quienes hoy se lucran en casi 4 billones de pesos-”.

La oposición se jactó, además, por la jornada de manifestaciones. “Mientras nosotros marchamos, así les duela, el Esmad descansa, porque cuando nosotros marchamos no agredimos a nadie, no hacemos violencia contra la fuerza pública, no destruimos propiedad privada”, afirmó Miguel Uribe, senador del Centro Democrático.

Entretanto, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, asumió una actitud que muchos calificaron de distinta a la del presidente Gustavo Petro.

“El Senado ha hablado, ha tomado una decisión en democracia y el gobierno tiene que aceptar las decisiones que toma el Congreso, eso es la esencia de la democracia”, expresó. Además, anunció que insistirán en el proyecto de la regulación del cannabis recreativo y en la reforma laboral en la legislatura que viene.



En la próxima legislatura, la presidencia del Senado será para la Alianza Verde y en la Cámara para los liberales.