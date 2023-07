¿Qué reformas de Petro están listas para ser presentadas ante el Congreso este 20 de julio?

Hay incertidumbre por la presentación de varios proyectos que marcarían el camino del gobierno en materia de las reformas de Petro. ¿Pero cuáles serán presentadas este jueves ante el Congreso? La laboral, que se hundió en la comisión séptima y de la que se dijo sería radicada nuevamente el 20 de julio, tuvo cambio de planes y será llevadas hasta comienzos del mes de agosto, según ha trascendido.



Pero este jueves festivo sí sería radicada la reforma a la educación superior, que se contempla declarar como un derecho fundamental. Además, continuaría su trámite la reforma a la salud y empezaría su paso por el Legislativo la pensional.

“Se van a introducir otras reformas: la reforma laboral, la reforma a la educación superior, el código minero, el cannabis de uso adulto, la humanización de la política criminal y del sistema penitenciario, la ley de protesta”, precisó Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Pero expertos no ven la tarea fácil para este periodo legislativo, ya que “este Congreso no va a trabajar al 100% porque va a estar más pendiente de las elecciones regionales, que son en cuatro meses mal contados, y también tienen elecciones de contralor y tienen que tramitar esos proyectos que le interesan al presidente de la República, pero que hoy no tienen las mayorías”, señaló el analista Pedro Viveros.



Para Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, hay que tener claro “si hay nuevas mayorías y, si las hay, cuánto van a funcionar, pues, repito, el nivel de debate de las reformas puede hacer que las mayorías tambaleen”.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Partido de la U Víctor Manuel Salcedo espera “que el gobierno en este receso haya tomado nota de muchos de los puntos que los partidos, que los diferentes sectores sociales, que las asociaciones y los gremios hicieron sobre las reformas”.

Andrés Forero, representante a la Cámara del partido opositor Centro Democrático, considera que “esta segunda legislatura será muy complicada para el Gobierno nacional si es incapaz de recomponer sus mayorías en el Congreso y, sobre todo, si no deja de lado el sectarismo y el radicalismo que mostró durante el primer año de gobierno. En particular nos opondremos a la reforma a la salud”.