¿Qué respondió Martín Santos luego de que Hassan Nassar le dijera “mantenido, vago y bobo”?

Un trino de Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, levantó una polémica con el director de comunicaciones de la Casa de Nariño, Hassan Nassar, quien lo llamó “mantenido, vago y bobo”, según él, citando a “como se te conoce en Twitter y en la vida real”.

En la publicación inicial, Santos les preguntaba a los candidatos a la Presidencia de Colombia si volverían a instalar en la Casa de Nariño la escultura de 'La paloma de la paz', que el maestro Fernando Botero había donado. Además, señaló que el gobierno actual “la hizo sacar”. Antes de que cualquier aspirante respondiera, entró en escena Nassar.

El gobierno actual hizo sacar esta paloma de la paz (regalo de Fernando Botero) de la Casa de Nariño. ¿La volverían a instalar?@petrogustavo@FicoGutierrez @sergio_fajardo @ingrodolfohdez @IBetancourtCol pic.twitter.com/kOveasbQaq — Martin Santos (@MartinSantosR) April 19, 2022

“Estimado “mantenido, vago y bobo” cómo se te conoce en Twitter y en la vida real, no insistas en las #FakeNews. Te adjunto hasta el email donde solicitan el traslado al museo, las razones y quienes lo solicitan”, comentó el asesor de Duque. En otro trino le dijo que “las fake news no pueden ocultar la verdad”.

Estimado “mantenido, vago y bobo” cómo se te conoce en Twitter y en la vida real, no insistas en las #FakeNews. Te adjunto hasta el email donde solicitan el traslado al museo, las razones y quienes lo solicitan. https://t.co/e643LwCOhN pic.twitter.com/RomyEJq5J5 — Hassan Nassar (@HassNassar) April 19, 2022

Martín Santos contragolpeó con el siguiente mensaje: “Altísimo nivel argumentativo del director de comunicación de Palacio. Por supuesto que fue voluntad de JMS y así quedó plasmado en los documentos. No iban a expresarle la verdadera razón al maestro Botero. No es un misterio que al gobierno no le gusta el acuerdo ¿O a veces si?”.

El hijo del expresidente agregó que eso “ocurrió durante el empalme y por eso se trasladó mientras se podía” y de paso le recalcó a Hassan que “fue nombrado casi 8 meses después (en el actual cargo), pero lógicamente jamás van a aceptarlo”.

El tire y afloje quedó ahí, pero reconocidas figuras públicas cuestionaron la forma de expresarse de Hassan Nassar al llamar “mantenido, vago y bobo” a Martín Santos, a pesar de que se escudó en que, supuestamente, así le dicen “en Twitter y en la vida real”.