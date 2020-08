¿Qué se ha hecho por los trabajadores en el gobierno Duque? El ministro responde

La tasa de desempleo más alta de los últimos 20 años en Colombia tiene un apellido: pandemia. Por eso, el gobierno de Duque dice que ha buscado la manera de aliviar la crisis que viven millones de trabajadores. Al frente de las soluciones está el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, quien habló al respecto con Noticias Caracol.

Juan Diego Alvira: Ministro, ¿qué se ha hecho en este periodo por los trabajadores?

Ángel Custodio Cabrera: Lo primero es el programa de Colombia Mayor, una promesa del presidente Iván Duque. Lo primero que me dijo fue: vamos a proteger a las personas de la tercera edad. Lo estamos cumpliendo, estamos atendiendo más de un millón 700 mil adultos mayores, el valor inicial que se les entregaba era de 40 mil pesos y hoy son 80 mil pesos; fruto de la pandemia del coronavirus seguimos en un giro extraordinario de 160 mil pesos.

Se logró en el último mes la cobertura total de los mayores de 70 años que requieren atención del Estado y hay una cosa muy importante, también una promesa del presidente de la República: a partir de 2020 se redujo la cotización en salud de los pensionados, pasó del 12 por ciento al 8 por ciento en el primer año a las personas que ganan un salario mínimo y 4por ciento a partir del año 2022 para esas personas que ganan el mínimo. Y a los pensionados que reciben hasta dos salarios mínimos se les redujo del 12 al 10 por ciento.

Colombia estaba muy mal posicionada en temas internacionales por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y no fue incluida en la lista negra que tiene que ver con trata de personas y trabajo forzado.

También tenemos que hablar del Pacto por el Trabajo Decente, la concertación del salario mínimo; se logró con gremios económicos y organizaciones sindicales que se concertará para el año 2019 una aumento del 6 por ciento del salario mínimo y el subsidio transporte en un 10 por ciento.

J.D.A.: Pese a eso, en las calles se percibe otra realidad, seguramente impactado por la pandemia, el desempleo está disparado, hay en este momento condiciones muy difíciles, la gente no accede a subsidios de desempleo como se quisiera. En ese aspecto, ¿qué le responde a la gente?

A.C.C: Con todo cariño, a todos los televidentes les digo que en el planeta, en el mundo entero, la afectación al empleo ha sido terrible: ¡400 millones de desempleados en todo el mundo! O sea, no es un tema de Colombia o del ministro de trabajo, y lo digo así, fuertemente; el gobierno nacional ha hecho todos los esfuerzos de que están a su alcance.

Hoy el reporte de 194 mil personas que han recibido un auxilio al cesante, ese es un resultado y a partir de la próxima semana vamos a desembolsar otros 40 mil millones de pesos para llegar a 20 o 30 mil, luego vamos a atender a la lista de espera. Ya no vamos a atender en las mismas condiciones, porque los recursos son muy limitados. Vamos a colocar los recursos que sean necesarios para atender a cerca de 300 mil personas con un ingreso solidario de 160 mil pesos a través de las cajas de compensación familiar.

Cerca de 200 mil personas han sido protegidas con el subsidio al desempleo.

J.D.A.: Lo que dicen algunas cajas de compensación, las más importantes asociadas en Asocajas, es que eso no ha salido directamente de lo que ha anunciado el gobierno de apoyos y subsidios sino de recursos de las mismas cajas de compensación, recursos que ellos tenían, entonces que eso sale los parafiscales que pagan los empleadores y los empleados.

A.C.C: Esos son recursos públicos y el gobierno decide para dónde van, que lo tengan las cajas… vuelvo a decir, ya las cajas cumplieron su tarea, ahora nosotros entramos a hacer la nuestra y es lo que le estoy informando: el día de hoy tenemos 140 mil millones de pesos listos para atender a las personas en lista de espera ¿Por qué no lo habíamos hecho? Porque queríamos agotar todos los recursos de las cajas, hoy, estoy hablando una reunión de hace 24 horas en ese sentido, procedemos inmediatamente hacer esa tarea para cubrir esas personas que hoy están desempleadas y que pueden cumplir con los requisitos. Estamos contemplando a cerca de 300 mil personas nuevas, si quiere monitorea la próxima semana para ver cómo entregamos esos recursos nuevos, nuevos, nuevos, del gobierno nacional…

J.D.A.: ¿Qué ha pasado con el subsidio a la nómina de hasta el 40 por ciento del salario mínimo, 350 mil pesos?” Muchos dicen: “tampoco hemos podido verlo”.

A.C.C.: Acuérdese que es que todo lo que tiene que ver con subsidios tienen que cumplir con algunos requisitos, porque no es para todo el mundo, el primer requisito es que hayan tenido la nómina activa y comparar febrero con los siguientes meses. Muchas empresas suspendieron su gente, la mandaron a sus casas, entonces la nómina no la tenían y no podíamos subsidiarla.

En este momento se han beneficiado cerca de tres millones de colombianos, obviamente uno quisiera haber beneficiado a todo el mundo, y se buscó dándole prioridad a las personas que ganan hasta un millón de pesos, ahí se está cumpliendo, y la prima se está pagando en su totalidad a dos millones y medio colombianos que fueron beneficiados.

J.D.A.: El gobierno escribió los decretos con fuerza de ley que fueron expedidos para beneficiar a los jóvenes y a los adultos mayores, ¿ya hay resultados?

A.C.C.: No, la ley se firmó hace tres o cuatro días, hasta ahora el Ministerio de Trabajo va a empezar a implementarlo, y eso no depende de nosotros sino de que los empleadores acojan esta propuesta. Ya estamos incentivando y motivando para que utilicen este beneficio tributario tanto para los más jóvenes como para personas mayores de 57 años que no van a tener esa oportunidad.

J.D.A.: Ministro, para finalizar, ¿en qué va la reforma laboral? Se ha anunciado, se ha reversado, ¿en qué va la reforma?

A.C.C.: En este momento se constituyó la comisión de concertación laboral, se reunió el jueves pasado, arrancamos con la misión de empleo, en este momento tanto los gremios como las centrales obreras están entregando sus delegados, sus académicos, sus personas, las están conformando, se van a hacer cinco mesas y nosotros creemos que en ocho o 10 días arrancan y esperemos que nos entreguen a corto plazo propuestas importantes para llevarlas al Congreso de la República y de esa manera ayudar con el tema.

No se olvide que eso no es solamente con normas, es con incentivos y el gobierno nacional, el 20 de julio anunció un programa de reactivación económica que ustedes han venido conociendo.