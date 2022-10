"Que se preparen, volveré a Colombia": Aída Merlano reaparece en una entrevista de su hija

En una reciente entrevista de su hija, Aída Merlano dijo que pronto volverá al país y aseguró que "no tengo deudas en Colombia y no tengo a quién temerle". La exprófuga congresista se encuentra actualmente en Venezuela.



"Que se preparen, con ángeles de Dios volveré a Colombia. Será un placer disfrutar en Carrizal y en todos los barrios donde me tienen aprecio", comentó.

La excongresista mencionó que se encuentra "sobreviviendo como las cucarachas" y habló sobre la situación judicial de su hija, afirmando que todo se trata de una presión por parte del Gobierno para que ella se entregue a las autoridades.

"Jurídicamente no hay ningún argumento de peso para la persecución e imputación que ha recibido (Aída Victoria) hasta hoy (...) Es el Estado en un afán desesperado de poder limpiarse las culpas de todas las malas actuaciones que han tenido. Es que ellos no soportan que una persona que venga de estrato bajo puedan llegar a ocupar puestos por encima de ellos", sostuvo.



Por último, 'Dímelo King', influencer que entrevistaba a Aída Victoria, aprovechó para decirle a la mujer que su aspecto físico no ha cambiado pese a la situación que está viviendo, tras lo cual ella respondió: "Lo apoteósica no me lo quita ni la prisión. Nací y moriré siendo una mujer apoteósica, con estrellas, y luchadora como mi hija".