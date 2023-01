“¿Qué sentido tiene agredir a un miembro de la fuerza pública?”: líderes del paro rechazan desmanes

Pese a que se esperaba un día de tranquilidad, encapuchados volvieron a hacer de las suyas . Dirigentes estudiantiles condenaron los actos violentos.

Son “grupos minoritarios pequeños, que no representan la mayoría y creen que con estos actos van a solucionar los problemas. Por el contrario, terminan dándole juego al gobierno para que nos ataquen la movilización y la negociación de los 104 puntos”, indicó José Cardenas, líder de la Universidad Pedagógica.

Otros representantes de la protesta condenaron de manera vehemente estos hechos y, además, manifestaron su preocupación.

Así lo enfatiza Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT: “La movilización no implica de ninguna manera las agresiones a la fuerza pública; así como condenamos que la fuerza pública agreda a los manifestantes, también condenamos las agresiones a esta”.

También hacen consideraciones para evitar estas complicaciones.

“Eso nos llevarían a que defensores de derechos humanos y manifestantes estén en los puestos de mando unificado para precisamente evitar este tipo de hechos que se llevan el protagonismo de las movilizaciones cuando el protagonismo debería ser qué pasó con las exigencias que están pidiendo los manifestantes”, señala Alex González, representante de los estudiantes en el comité del paro.

Y añade Juan Rodríguez Echeverry, estudiante de la Universidad Nacional: “La legitimidad no se ha perdido, pero se ve afectada ante la opinión pública porque justamente se enfoca en eso y no en lo que sale bien”.

Los líderes consultados concuerdan en qué estos hechos, que dicen no representan la causa social, afectan la credibilidad de las organizaciones.

