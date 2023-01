¿Qué sigue para Álvaro Uribe tras el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema?

A la diligencia programada para el 8 de octubre no asistirá el senador Iván Cepeda, víctima de los ‘falsos testigos’.

"Con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte, a pesar de tener el derecho a hacerlo, no concurriremos a las diligencias de indagatoria programadas" contra Uribe y Hernán Prada, señaló el congresista del Polo Democrático Iván Cepeda.

Álvaro Uribe, a indagatoria el 8 de octubre ante la Corte Suprema Una vez la indagatoria se lleve a cabo se da inicio a la etapa de instrucción, que se utiliza como mecanismo de defensa y de prueba.

“Posterior a la indagatoria, la corte tiene 10 días para definir su situación jurídica, es decir, si impone o no medida de aseguramiento y un proceso de 18 o 24 meses en términos probatorios”, explica el abogado penalista Camilo Burbano.

Una vez finalice esa fase, la corte deberá decidir si acusa o precluye. “En el 2018, con el acto legislativo, se crea la segunda instancia sobre todo para aforados constitucionales”, añade el abogado.

Los congresistas Álvaro Uribe y Hernán Prada tendrían con la nueva legislación la garantía de una segunda instancia.

La raíz de este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por el presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra, pero el caso se volvió en su contra.

Uribe “mintió de manera descarada”, afirma Iván Cepeda