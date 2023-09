¿Qué tan efectivas han sido las políticas públicas de Gustavo Petro para los ciudadanos?

En los últimos días, el presidente Gustavo Petro publicó, a través de su cuenta en X, una propuesta para pagar el pasaje en el transporte masivo que, a su consideración, evitaría que la gente se colara o muriera por intentar abordar sin cancelar.



Vea también: Propuesta de Petro sobre financiamiento del transporte masivo genera rechazo en Cartagena

La propuesta consiste en hacer un pago anticipado, incluido en la factura de los servicios públicos, que sería obligatorio para todos los hogares y su valor dependería del estrato. De esta manera, todos podrían acceder de manera “gratuita” e ilimitada al transporte público.

Frente a este tema, analistas sostienen que sería algo inviable que pondría en riesgo a cientos de hogares en Colombia que no tengan la capacidad de asumir el sobrecosto en los servicios de energía. Adicionalmente, señalan que no sería un servicio gratuito, como promete ser, y que no está siendo analizado correctamente.

Una de las medidas que el mandatario ha implementado y que no ha funcionado ha sido la de la disminución en el costo del SOAT, cuyo objetivo era combatir la evasión de este seguro, pues los resultados fueron desfavorables.

Adicionalmente, el presidente Gustavo Petro ha sido cuestionado por la falta claridad acerca del subsidio a los taxistas para el consumo de gasolina, ya que no se sabe con exactitud a quiénes estaría dirigido y no existe una base de datos que registre a los miembros del gremio.

Para analizar este tema, en esta entrega de Signo Pesos hablamos con el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño.