¿Qué tan real es la indignación de los congresistas por el millonario aumento a su salario?

La polémica por el aumento del salario de los congresistas en Colombia continúa. Según Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde, hay parlamentarios que se quejan por el ajuste, pero no apoyan las iniciativas para reducir el salario.

“Cada año salen todos a rasgarse las vestiduras, tirarse de los cabellos, diciendo que es injusto este incremento, que van a donar parte de lo que están recibiendo, pero, cuando se habla de aprobar los proyectos que se han presentado para reducir el salario, ahí sí se acabó la indignación, se les olvidó todo lo que dijeron al final de año”, afirmó.

Señaló que el partido de gobierno ha presentado un proyecto para que el ingreso de los congresistas se ajuste en relación al incremento del salario mínimo, pero lo que se necesita es reducirlo.

“Espero que el presidente de la República y el partido de gobierno, que tienen todas las posibilidades para reducir el salario, como quitar gastos de representación y otros elementos que no requieren modificar la Constitución, lo hagan cuanto antes”, dijo Toro, al anotar que cuatro veces se ha caído el proyecto presentado por su partido.

Incluso, sostuvo que, en el debate de la ley que regulaba las sesiones virtuales del Congreso, se planteó la posibilidad de eliminar los $14.700.000 aproximadamente de gastos de representación, dado que se estaba sesionando desde casa y si se supone que esos recursos son para desplazamientos, pero no hubo respaldo.

En ese sentido, Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, aseguró que es propuesta nunca llegó a la plenaria del Senado y que fue “llevada de manera populista” al proyecto de ley que era de las sesiones virtuales del Congreso de la República, donde “no tenía absolutamente nada que ver”.

Además, aseguró que, luego de que varios parlamentarios rechazaran el aumento del salario, que pasó de $32.741.755 a $34.418.133, el Centro Democrático autorizó que dicho incremento se les descuenta a los miembros de su colectividad.

“El Centro Democrático firmó la autorización para que ese aumento sea descontado, desde el giro que hace el Congreso de la República, para una causa social. Eso no es hablando carreta, sino haciendo y demostrando con acciones”, afirmó.

Sostuvo que “es necesario hacer una reforma constitucional para detener este incremento”, pues “año a año el presidente de turno tendrá que firmar un nuevo decreto cumpliendo la Constitución de 1991”.

Mientras Ciro Ramírez se comprometió a apoyar el próximo año la iniciativa para la reducción del salario, Mauricio Toro lo puso en duda.

“No es solo que voten positivo, sino que no engaveten los proyectos de ley, pues lo que hacen es que los guardan para no votarlos… Que se comprometan a que cualquier proyecto para reducir los salarios salga adelante. Y veremos, yo no les creo”, concluyó el representanta a la Cámara de la Alianza Verde.