¿Qué va a hacer Carlos Fernando Galán con la reserva Van Der Hammen?

Restricción al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas

Me parece que es acertada la decisión de la alcaldía porque no podemos permitir el consumo en espacios donde hay niños, por ejemplo, en los parques y en los entornos de los colegios. La política frente al consumo de drogas no puede ser simplemente policiva, tiene que ser de salud pública. Pero es fundamental entender que tenemos que preservar ciertos espacios de Bogotá para que sean sanos.

Robos en Bogotá

Se calcula que al año pueden estar robando en Bogotá más de 380 mil celulares; eso tiene que ver con que la gente siente que denunciar no sirve para nada, que los delincuentes son liberados rápidamente, que inclusive la persona se pone en riesgo al denunciar. Voy a crear un cuerpo especial para apoyar a las personas que denuncian y que son víctimas, para que se les garantice su derecho y sea efectivo denunciar. Si tenemos los datos de los hurtos, vamos a saber mejor a qué hora ocurren y dónde ocurren. De esa forma podemos actuar de manera preventiva.

No nos quedemos cruzados de brazos esperando a que nos den más policías. Vamos a pedirlos, pero hay que también utilizar mejor lo que tenemos. Por eso planteo crear un cuerpo elite para el transporte público. A veces es mejor calidad, que cantidad.



Bandas criminales

El delito en Bogotá no es un tema aislado, es un tema de empresas criminales. Hay tres en particular que controlan buena parte de lo que es el mercado ilegal y el tema de hurtos: La Terraza, Clan del Golfo y El Mesa. Estos tienen presencia en localidades como Ciudad Bolívar, Los Mártires, Chapinero y en zonas periféricas. Voy a ser un alcalde en el territorio, trabajando con la policía, oyendo a la ciudadanía, identificando las zonas, no un alcalde en la oficina.

Medio ambiente

Propongo sembrar un millón de árboles. Nosotros no vamos a continuar una tala, vamos a garantizar una siembra teniendo en cuenta esa injusticia territorial de algunas zonas que requieren mayor siembra de árboles. Respetando los cerros orientales. Movilidad no contaminante.

Reserva Van der Hammen

Voy a protegerla, pero creo que se puede trabajar con ambientalistas, con concertación, para que algunas vías que estaban proyectadas antes de que se definiera la reserva se puedan hacer. Siempre y cuando se respeten los elementos hídricos que tiene.

Propuestas de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía de Bogotá