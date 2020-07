“Queríamos respaldar a Duque, pero Trump dudaba”: las revelaciones de John Bolton

John Bolton es un hombre dispuesto a renunciar a sus secretos. Despojado de títulos y responsabilidad política, el curtido conservador de 71 años, con experiencia en cuatro administraciones republicanas, ha puesto a temblar la Casa Blanca en las últimas semanas por lo que ha contado y por lo que sabe.

Según su argumento, en la actual presidencia de Estados Unidos el interés nacional o la política exterior no le pertenecen al Estado, sino a Donald Trump.

En su libro ‘La habitación donde ocurrió’, habla de Colombia y deja algunos interrogantes los que se refirió en esta entrevista con Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol.

Juan Camilo Merlano (JM): ¿Qué piensa Donald Trump sobre Colombia?

John Bolton (JB): “Trump era muy pesimista sobre las perspectivas de Duque y era reacio a proporcionar más asistencia estadounidense a lo largo de las líneas del anterior Plan Colombia el cual, creo que todo el mundo reconoce, fue un gran esfuerzo bilateral. Tratar de persuadir a Trump para que viera que Duque era serio sobre la erradicación de las drogas, fue algo muy difícil de hacer”.

JM: Usted dice que Trump no era realmente positivo en términos de las perspectivas de Duque, ¿cuáles perspectivas?

JB: "Si, bueno, que él fuera a triunfar en la erradicación de drogas y reduciendo la exportación de narcóticos hacia los Estados Unidos. Y Duque explicaba, esto lo recuerdo muy claramente, él llegó y me visitó en mi oficina y luego se reunió con el presidente Trump, dijo que bajo el presidente Santos hubo restricciones a la aspersión aérea y otros métodos de erradicación por decisiones de la Corte Suprema y que él necesitaba pasar por un proceso judicial para reversar eso y permitir programas antinarcóticos más efectivos, y nosotros pensamos que eso era lo correcto para hacer, queríamos respaldarlo, pero el presidente Trump dudaba mucho de que Duque fuera capaz de hacer eso, y por razones que nosotros realmente no podíamos discernir".

Esas dudas, según Bolton, afectaron la fluidez de las relaciones con Colombia y truncaron un arranque que, a su juicio, pudo ser valioso. Todo, aparentemente derivado de un desconocimiento de Trump sobre el país, desde el proceso de paz hasta las banderas con las que Iván Duque llegó al poder.

JB: "No, no creo que él entienda esa historia en absoluto y no creo que él entienda cuán exitoso fue y luego cómo resultó en años recientes y los carteles de drogas y terroristas fueron capaces de restablecer su presencia y ganar mucho terreno que habían perdido. O que él entendiera completamente la determinación del presidente Duque de volver al camino correcto. Y, eso era realmente una parte grande de la discusión que tuvimos durante mi período, de decir mira, tienes un nuevo presidente en Colombia, él vio cuál fue el éxito en el pasado, estaba determinado a tratar de hacerlo de nuevo y, como este es un problema que tiene un impacto real en Estados Unidos, nosotros tenemos que trabajar con él y hacerlo triunfar. Yo le dije a Duque cuando lo conocí por primera vez: nosotros queremos que tú triunfes, porque si tú triunfas, nosotros triunfamos y creo que eso sigue siendo verdad".

De manera transversal al problema de drogas ilícitas, había otro asunto en el que Colombia tiene un papel relevante para Estados Unidos: Venezuela.

Bolton asegura que a Trump no le interesan los cinco millones de venezolanos que han huido de la dictadura de Nicolás Maduro, sino los votos de la comunidad latina en Florida, crucial para sus aspiraciones de reelección, de ahí, sus constantes impulsos, como relata Bolton haciendo referencia a la recordada nota de su bloc amarillo que decía: "cinco mil tropas a Colombia".

JC: El contexto de la nota es el siguiente: “Él, haciendo referencia a Trump, preguntó que si debíamos enviar cinco mil tropas a Colombia, en caso de que fueran necesarias”, ¿necesarias para qué?

JB: “Bueno, probablemente parte de su plan de invasión, entonces lo anoté y mi siguiente paso fue llegar a la sala de prensa en un asunto que no tenía relación y allí es donde la imagen fue tomada”.

Plan de invasión es la traducción a "opción militar" que al menos en cinco ocasiones menciona Bolton en su libro sobre lo que Trump pedía para sacar a Maduro del poder.

Esa nota fue una orden que le dio durante una reunión en el despacho oval, previo a la presentación de nuevas sanciones contra el régimen.

JC: Y cuando él le dio esta orden, ¿usted sabe si él ya había hablado con funcionarios colombianos?

JB: “No, yo no creo eso. Creo que esto fue solo un pensamiento que se le vino en el despacho oval y muchos de esos pensamientos le venían y afortunadamente no llegaban a ningún lado".

Bolton también habló de una reunión que tuvo con el hoy ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, los diálogos previos al fallido intento de la oposición venezolana de ingresar ayuda humanitaria y de la presencia de tropas estadounidenses en Colombia. Vea la entrevista completa en el video.