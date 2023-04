¿Quién es Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo ministro de Salud?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió al país este miércoles al anunciar la salida de siete ministros, incluida la de Salud, Carolina Corcho , una funcionaria muy criticada por la oposición y, en su momento, bastante defendida por la Casa de Nariño. Ahora, el responsable de sacar adelante la reforma a la salud será Guillermo Alfonso Jaramillo.

Guillermo Alfonso Jaramillo nació en Líbano, Tolima, el 25 de junio de 1950. A la edad de 72 años llega a liderar el Ministerio de Salud.

Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y cursó estudios profesionales en cirugía cardiovascular en The Swedish Boardo of Health and Wellfare y en cirugía cardiopediátrica en el Hospital Universitario de Uppsala, ambos en Suecia.

Fungió como alcalde de Ibagué en el periodo 2016-2019, fue senador de 2001 a 2004, hizo parte de la Cámara de Representantes entre 1982 y 1986 y ejerció como gobernador del Tolima desde 1991 hasta 1993, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Publicidad

Además, este médico cirujano estuvo a cargo de la Secretaría de Salud de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. Fue secretario distrital entre 2013 y 2014.

En la tarde de este miércoles, 26 de abril de 2023, se confirmó la salida de Carolina Corcho, a quien el presidente Gustavo Petro le dio la responsabilidad de sacar adelante la accidentada reforma a la salud.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario Gustavo Petro compartió los nombres de sus nuevos siete ministros, incluido Guillermo Alfonso Jaramillo.

Publicidad

¿Qué ha pasado con la reforma a la salud?

La reforma a la salud impulsada por Carolina Corcho generó una división en las bancadas de la coalición de gobierno . Tras varios tira y afloja, los presidentes de los partidos Liberal, Conservador y de la U decidieron darle la espalda al proyecto.

La ponencia de la reforma a la salud presentada por Corcho fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el martes 26 de abril, en un primero de varios pasos, y ahora vendrá la discusión del articulado.

La votación en esa dependencia de la Cámara de Representantes fue de 10 votos a favor y 8 en contra. Uno de los votos a favor fue de una congresista liberal.

Publicidad

El futuro de este proyecto ahora es incierto, pues la ministra que lo impulsaba fue apartada de su cargo y hay una división en las bancadas.