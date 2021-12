¿Quién fue el 'mago' que metió el polémico artículo que censuraría a la prensa en Colombia?

En medio de un tenso debate, la Cámara de Representantes aprobó la llamada ley anticorrupción y que a juicio de algunos parlamentarios incluye un ‘mico’ que impone censura a la prensa.

Como acoso judicial es señalado el artículo 68 de la mencionada ley, que sanciona penal y económicamente a quien cometa injuria o calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos.

“Sin lugar a duda, esta disposición que fue aprobada anoche es sumamente regresiva en materia de libertad de expresión y abre la puerta para sanciones y represiones muy fuerte contra los medios de comunicación. Lo que aquí está en juego es si, por un lado, se está creando un fuero adicional, una protección adicional a los funcionarios públicos, incluso para exfuncionarios y sus familiares, cuando hay que recordar que los funcionarios tienen que estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la prensa y ahí es donde tiene que haber por supuesto una mayor amplitud”, manifestó Jonathan Bock, director de la FLIP.

“Por otro lado, endurece las posibles sanciones en los casos que se determine injuria y calumnia y equipare injuria y calumnia de la misma manera. Desde nuestro punto de vista es un despropósito que tuvo una aprobación de 73 congresistas, lo cual también nos prende la alarma de qué es lo que están pensando los congresistas, de entender que la prensa está haciendo lo incorrecto cuando lo que está haciendo es cumplir con un papel de transparencia y de advertir cuando se cometan irregularidades”, agregó Bock.

El representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, en entrevista con Noticias Caracol, se refirió al polémico artículo.

“El artículo quedó primero sin aumento de penas y sin eso que de pronto se veía horrible que era si usted lo hace contra un funcionario público o su familia, pues va a tener el doble de pena, eso se cayó”, afirmó Rodríguez.

Al consultarle sobre qué hacía este artículo en una ley anticorrupción, el congresista respondió:

“Yo indagué mucho sobre ese artículo, porque me pareció muy raro, cuando empezamos a mirar el tema si podía darse para que se persiguieran no solamente a los periodistas sino las empresas donde trabajan los periodistas, en ese orden de ideas se propuso modificar y el día de ayer no pasó este artículo tal cual estaba ahí porque podía generar interpretación y por supuesto era dado como para proteger a los poderosos de los periodistas”.

Aun así, lo que quedó aprobado es “sumamente grave”, considera el director de la FLIP.

“Por más que se haya quitado la parte de la pena, igual queda la posibilidad de cancelar la personería jurídica de la organización, lo cual es una medida de asustar e intimidar a quienes se atrevan a denunciar. Yo creo que tal y como sigue el artículo sigue siendo muy peligroso y estoy de acuerdo que esto no tiene nada que ver en un proyecto de ley anticorrupción, que lo que debe dar es más transparencia”, replicó Bock.

Añadió que “nosotros estamos solicitando que este artículo sea eliminado y pues vamos a tomar las medidas, en caso de que esto continuara, para que se elimine este artículo que es realmente regresivo”.

La pregunta para muchos es también quien está detrás del artículo, a lo que Rodriguez manifestó:

“Creo que este artículo lo hicieron en Senado, en comisión primera pasó como constancia y en ese orden de ideas no sé quién fue él que lo trató”.

Finalmente, el congresista señaló que lo mejor es sacar el artículo de este estatuto anticorrupción.

“Yo me comprometo (a que se retire el artículo), yo creo que eso salió mal. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es luchar contra la corrupción”, anotó Edward Rodríguez.