“Quiero seguir en el Congreso”: Antanas Mockus

El senador y su abogado, Humberto de la Calle, aseguraron que nunca hubo impedimento y se declararon a la espera del fallo de segunda instancia del Consejo de Estado.

Tanto el abogado Humberto de la Calle Lombana como su defendido Antanas Mockus aseguran que nunca hubo impedimento para que el profesor aspirara al Congreso, porque no fue contratista del Estado en la época que se lo impedía la ley y así reaccionó Mockus frente a la decisión del Consejo de Estado que tumbó el fallo que anulaba su elección:

“Lo que llaman la muerte política…yo no vine aquí a morir políticamente. Participé en las selecciones, talvez con actitud suicida, pero quiero seguir en el Congreso”, dijo el senador de la Alianza Verde.

Su abogado dice que Mockus ha salido inocente en los tres procesos que hay en su contra y aseguró que contra Mockus no ha existido persecución como han afirmado muchos.

Consejo de Estado tumbó fallo que anuló elección Antanas Mockus como senador “Estamos fatigados los colombianos de que a cada fallo judicial hay quienes dicen que es persecución, No, no es persecución, ni tampoco queremos presionar al consejero de Estado”, indicó De la calle.

Mockus, quien ahora espera por el fallo de segunda instancia en el Consejo de Estado por pérdida de investidura, dice que confía en la justicia.

“En el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral ahí salí bien, limpio para decirlo con lenguaje un poco delincuencial, estoy limpio”, señaló el excandidato presidencial.

Mockus continuará su tarea como senador a la espera de conocer el fallo del Consejo de Estado que definirá su futuro político.