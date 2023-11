Quinto ciclo de diálogos con el ELN: marcado por cartas, cuestionamientos y críticas al secuestro

A pocos días del inicio del quinto ciclo de conversaciones con el ELN, el secuestro se mantiene como el gran problema para volver a la mesa. Hoy se conocieron dos cartas de esa guerrilla refiriéndose a la crisis, mientras en el Congreso de la República pidieron suspender la nueva ronda de diálogos.



Las dos cartas del ELN están dirigidas a garantes y acompañantes permanentes del proceso. Las misivas están fechadas del 19 y 23 de noviembre, y en ellas la delegación del grupo armado sienta su postura frente a la reunión extraordinaria solicitada por Otty Patiño, alto comisionado para la Paz.

En la primera carta dice que el ELN no cumplirá este o cualquier ultimátum que se le quiera imponer de manera unilateral por la contraparte. Y aunque en la misma condicionan el quinto ciclo a que se concierte una declaración pública sobre objetivos, temarios y duración, el tono cambió en una segunda carta donde dicen que están dispuestos a viajar y a tratar los temas desde la más alta instancia.

Precisamente, en las últimas horas, el secuestro calentó los ánimos y dividió posiciones en el Congreso de la República.

"Hasta el 31 de de octubre de este año, comparativamente con el año pasado, es que tenemos 219 secuestros con 286 víctimas, de manera que las negociaciones no están sirviendo", manifestó Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático

Publicidad

"Senador Iván Cepeda, yo aplaudo su interés por la paz, pero este quinto ciclo se debería cancelar hasta que ese grupo terrorista no libere a los secuestrados", puntualizó Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal.

"El Gobierno sabe que el ELN no va a entregar las armas ni se va a desmovilizar, según lo que está diciendo este señor y aún así mantiene sentados en esa mesa", agregó Jonathan Pulido Hernández, senador del Partido Alianza Verde.

A estos señalamientos respondió Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.

Publicidad

"Se lo digo clarísimamente: no estamos ahí sentados para que nos vean la cara de cretinos. Ahí estamos sentados para llegar a un acuerdo que pueda ser refrendado por el pueblo colombiano. De eso no le debe caber a usted ninguna duda, a no ser, senador Hernández, que usted está haciendo lo que ahora censuraba la senadora Cabal y es utilizar un tema tan serio como este para hacer política barata. Si es así, yo le pido el favor que respete", dijo.

En la sesión participaron familiares de secuestrados por esa guerrilla y pidieron al Gobierno no arrancar este quinto ciclo hasta que no haya una postura clara y pública de este grupo armado de renunciar a esta práctica ilegal.

Por su parte, Iván Velásquez, ministro de Defensa, cuestionó la supuesta voluntad de paz que tiene el ELN, guerrilla que decretó un paro armado que está próximo a realizarse en Chocó.

"Con situaciones como esta, lo que se ve es una duda de la voluntad real de paz. Resulta incomprensible que, anunciado y desplazándose las delegaciones a México para el quinto ciclo, precisamente se desarrolle o se anuncie ese paro armado en el Chocó", sostuvo el funcionario.