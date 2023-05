Radicación de ponencia de reforma laboral fue aplazada: ¿qué pasó?

Se enredó la radicación de la ponencia de la reforma laboral . Se iba realizar en la mañana de este martes, 16 de mayo de 2023, pero los ponentes liberales, de la U y conservadores decidieron no firmarla.

María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la reforma laboral, llegó muy temprano a la comisión séptima de la Cámara de Representantes. Con ella solo estaban el viceministro de Trabajo y el ponente del Partido Comunes, esperando radicar la ponencia del proyecto.

Sin embargo, algo no andaba bien. Los ponentes de los partidos de la U, Conservador y Liberal no firmaron el documento y no asistieron a la radicación del mismo.

“Todo avanzaba normalmente hasta el jueves de la semana anterior, cuando faltaban por leerse cuatro artículos, sorpresa mayúscula cuando citan ayer (lunes 15 de mayo), y me entero por los medios de comunicación, a una rueda de prensa y a radicar la ponencia. Texto que no teníamos, texto que no está conciliado”, expresó Víctor Manuel Salcedo, ponente del Partido de la U.

Y Alexander Quevedo, ponente del Partido Conservador, agregó: “Por ejemplo, hablamos de 76 artículos, quedamos de trabajar desde el 46 en adelante y aparecen tres nuevos que no sé a qué hora salieron”.

A estas diferencias se sumó la falta de consenso en torno a los derechos colectivos, como la libertad sindical y la huelga.

Según Víctor Manuel Salcedo y Alexander Quevedo, muchas de las proposiciones no fueron tenidas en cuenta. Por eso, María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, aplazó la radicación del proyecto de reforma laboral y citó a una reunión urgente con la ministra de Trabajo.



“Donde están ellos, ellos han incluido sus proposiciones. Voy a repetir: Partido de la U, 18 proposiciones; Partido Liberal, 10, y Partido Conservador, 5, hasta el momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar esta última reunión”, aseguró la congresista María Fernanda Carrascal.

Pero la reunión se prolongó toda la tarde en la oficina de la comisión séptima de la Cámara de Representantes. Ahora se espera que la ponencia la radiquen este miércoles, 17 de mayo.