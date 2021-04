'Recaudos se empezarán a hacer cuando yo ya no sea presidente': Duque defiende reforma tributaria

Ante el rechazo de algunos partidos políticos a ciertos artículos de la reforma tributaria , que ya fue radicada en el Congreso de la República, el presidente Iván Duque hizo una invitación a senadores y representantes a la Cámara.

“Demos ese debate contributivamente para lograr esos dos propósitos, que ustedes puedan enriquecer la discusión, que, si hay aspectos que se deban corregir, se corrijan en esa conversación armoniosa, en esa discusión armoniosa con el Gobierno nacional”, aseguró el mandatario.

Según el jefe de Estado, con la iniciativa se le dará estabilidad a las finanzas de Colombia y se mantendrán algunos programas sociales.

“Lo que no queremos, gobernador, es que, en el mes de julio, estas familias que han recibido estas ayudas las dejen de recibir, porque sabemos que la pandemia trae todos los días desafíos. Este no es un proyecto para Iván Duque, ni para el gobierno de Iván Duque, porque los recaudos se empezarán a hacer en el 2022, 23 y 24, cuando yo ya no sea presidente de la República", anotó.

El mandatario de los colombianos hizo dicha petición este sábado, 16 de abril de 2021, en Aquitania, Boyacá, durante la entrega del anillo vial del lago de Tota, que busca impulsar el turismo y el comercio de los productos del campo.

“Esta vía garantiza condiciones de transitabilidad, seguridad, comodidad y conexión regional, reduciendo tiempos, costos y demás a la hora de movilizar productos del campo o visitantes que buscan servicios turísticos únicos en el mundo”, señaló Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá.

Durante el evento, el presidente Duque también anunció la entrega de 26 infraestructuras educativas en el departamento de Boyacá.