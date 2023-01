Rechazan acto que Petro y candidata protagonizaron en atrio de la catedral de Sincelejo

Iglesia considera que el senador y Sonia Gómez, quien aspira a la gobernación de Sucre, irrumpieron en un lugar que no debían y “perturbaron” el templo.

En compañía de Gustavo Petro, Gómez, candidata por los partidos Colombia Humana, UP y Colombia Renaciente, hizo el lanzamiento de su campaña política. El lío es que el acto se realizó en el atrio de la catedral San Francisco de Asís, ubicada en el centro de Sincelejo.

La mesa de asuntos religiosos en Sucre asegura que, con lo ocurrido, se irrespetó el horario de la eucaristía y a los feligreses que asistieron a la misma.

“Allí no se deben realizar actos de diferentes índoles porque perturban a la feligresía que va a la misa,”, dijo Lesmy Peña Colorado.

“Ayer una de las señoras del comité catedratón, cuando se enteró de lo que estaba pasando en el templete de la catedral, llamó al señor alcalde y el señor alcalde le dijo que se acababa de enterar, que él no sabía”, agregó Adalberto Sierra, vicario de Sincelejo.



La campaña Sucre Renace asegura que tenía los permisos para el evento. Sin embargo, reconocen que sí se invadió el atrio de la iglesia.

“Lastimosamente se ubicaron en una parte donde no debían ocupar en el evento. Por lo tanto, pedimos disculpas de manera pública a todos los simpatizantes, como también a los religiosos y demás católicos como nosotros”, sostuvo Édgar Zabaleta Assia, asesor jurídico.

La Iglesia católica afirma no estar en oposición de partido político alguno, pero exige que se respete el derecho al libre ejercicio de culto.