Recursos de la salud “no serán manejados por alcaldes ni gobernadores”, afirma ministra Corcho

La ministra Carolina Corcho aseguró que ningún alcalde o gobernador manejará los recursos de la salud. Según lo planteado por el articulado del proyecto de ley de la reforma a la salud, la Adres será la única administradora de ese dinero. En total son 20 sus funciones, que son básicamente: administrar los recursos, realizar los pagos, asumir la función como pagador único y adelantar las transferencias a todos los diferentes agentes del sistema.



Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol: Hay quienes creen que la Adres será un monstruo burocrático y foco de corrupción. ¿Cómo garantiza el gobierno que esto no se vuelva un Frankenstein y que termine convertido en lo que antes fue el muy temido Seguro Social?

La ministra de Salud dijo que este es el “único sistema de salud en el mundo donde se inventaron 150 burocracias para manejar un solo sistema de salud. El sistema de salud empezó con 150 EPS, 150 pagadores, es absurdo”.

Añadió que los recursos de la salud “se manejan por diversas burocracias dispersas, es un manejo privado con muy pobre control porque el control que hace la Superintendencia de Salud es sobre el reporte que hacen particulares y privados. Son recursos que han circulado sin control, esto no existe en ninguna parte del mundo”.

Aclaró que la “Adres no la creamos nosotros, la creó el gobierno de Juan Manuel Santos, por eso decimos construir sobre lo construido, vamos a centralizar los recursos allí y vamos a pagar directamente a clínicas y hospitales. Hay demasiados intermediarios y transacciones entre esos recursos de los colombianos y que lleguen a quien realmente presta el servicio de salud”.



¿Quién va a hacer el control de esos recursos de la salud?

Según Carolina Corcho, “los recursos de la salud son un agujero negro, se manejan aproximadamente 70 billones de recursos al año y no hay sobre eso control disciplinario, ni político ni fiscal, porque lo manejan privados. En el momento en que haya un pagador único habrá todos los controles, hay un control social que hoy no tenemos en Colombia, un control disciplinario, un control político y aparte habrá un sistema de información que no tenemos en Colombia”.

#ReformarLaSaludEs | "Queremos recuperar el manejo público de los recursos públicos. Hoy los recursos son un agujero negro, porque lo manejan privados", asegura la ministra Carolina Corcho en diálogo con Noticias Caracol.



Hablan del famoso tarifario único, una especie de techo y piso para el cobro de los servicios. No puede poner el mismo costo en un hospital de Bogotá al que puede poner en un hospital en los territorios nacionales.

La ministra de Salud puso como ejemplo una EPS, que recibe los recursos del Estado, “se giran pulpitos, ya están en manos de las EPS, la EPS tiene su propia clínica, se gira, se paga a sí misma cualquier precio o tiene por ejemplo su clínica amiga a la que le paga y luego hay un paciente en Medellín, pero como me sale mejor contratar la EPS en Bucaramanga, mando al paciente de Medellín a una clínica en Bucaramanga. Eso es inaceptable en un sistema de salud, esto no puede ser normal, que no tengamos claras las cuentas sobre los recursos públicos de los colombianos y es uno de los elementos que quiere corregir la reforma”.

Lo mismo pasa con las regalías y hay regiones como La Guajira, Arauca, que reciben billones de pesos al año y la plata se pierde y la maneja el Estado.

“Aquí en ningún momento van a manejar los recursos alcaldes y gobernadores como se ha dicho, son recursos que hoy maneja el Adres”, subrayó Carolina Corcho.

“Ese Adres hoy gira a una administradora y de ahí en adelante perdimos el control. Lo que va a pasar es que se pagará directamente a la clínica, al hospital, mediado por un sistema de información donde todos los colombianos vamos a ver esas transacciones y donde los organismos de control van a poder actuar. Hoy no pasa eso en Colombia”, agregó.

¿Quién nombra a esos administradores? ¿Los políticos locales? Mire lo del PAE.

“No, los políticos no tendrán injerencia allí, nosotros hemos hecho diferentes propuestas de que esto sea manejado en una junta tripartita, donde haya participación del empresariado, uno de los aportantes de los recursos de la seguridad social”, precisó Corcho.

“Lo público no es necesariamente el estatismo, lo público es la convergencia de los diferentes intereses de la sociedad. ¿Quiénes somos los aportantes al sistema de salud? Los trabajadores, los empresarios y el gobierno en representación del Estado, y eso es más transparente porque nada te está garantizando que esos recursos que no controlamos no sean manejados por políticos en la actualidad”, explicó.

La ministra habla de un giro directo de la Adres a los hospitales, pero en la reforma a la salud aparecen el

fondo cuenta regional

. La pregunta es: ¿qué significa, qué facultades tendrá para que ese dinero realmente llegue directamente a la clínica y al hospital y no se convierta en otro agujero negro?

La ministra de Salud precisó que “si vamos a tener pagador único, como tienen los mejores sistemas de salud del mundo -por ejemplo, el sistema coreano funciona muy bien-, este pagador único debe tener la manera de contabilizar las transacciones y los pagos que hará a clínicas y hospitales, por eso se crea un fondo cuenta regional, peroy el fondo lo que hace es contabilizar para que pueda haber el control social que hoy no tenemos, el control político, el control fiscal, disciplinario”.

Agregó que “es muy difícil para la Contraloría hacer seguimiento a los recursos públicos, es muy difícil para la Supersalud. Por eso también tenemos un capítulo en la reforma para fortalecer la Supersalud y para que la Supersalud actúe sobre el velo corporativo, porque se entregan estos recursos y aparecen una cantidad de figuras jurídicas e intermediarios que son imposibles de controlar”.

“Aquí habrá más control de los recursos públicos”, recalcó.