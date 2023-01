Reducción a salario de congresistas, piedra en el zapato para consenso interpartidista

Hay dos posiciones: la del gobierno, que busca congelar los salarios y la de la oposición, que quiere reducirlo.

"La mayoría, todos diría yo, han acogido la propuesta del Centro Democrático de congelar por un tiempo los salarios; desde luego separar los salarios bajos que no sean afectados con el congelamiento", indicó el presidente del Senado, Ernesto Macías.

Pero los promotores de la consulta hicieron un enérgico pronunciamiento en contra del "supuesto acuerdo" para congelar el salario.

"(...) no hubo ningún acuerdo de contenido de ningún tema; tampoco hubo ningún consenso sobre el punto uno, ni sobre ningún otro de los puntos de la consulta anticorrupción", indicó Claudia López.

“Lo que votamos esos once millones y medio fue reducir el salario a los congresistas y eso es lo que nosotros vamos a proponer", añadió.

Este primer pulso tendrá su escenario formal el próximo jueves seis de septiembre, fecha dispuesta por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para sostener la primera reunión de la mesa técnica que estará marcada por diferencias no solo en el punto de los salarios.

"Hay que decirlo, si la consulta salió derrotada no podemos salir con el argumento de que hay un mandato ciudadano a obligar a los demás partidos a que aprueben las propuestas de Claudia López y Angélica Lozano, eso no puede ser así", expresó Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador.

"Yo espero que exista consenso para armar unos proyectos que de verdad sirvan para combatir la corrupción", añadió Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical.

La fecha propuesta por el gobierno para presentar los proyectos es el 16 de septiembre.